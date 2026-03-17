Călin Georgescu, cunoscut pentru activitatea sa publică și implicarea în proiecte sociale, s-a prezentat marți la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 i-a acordat o amânare în dosarul de propagandă legionară. Această procedură marchează un moment important în cazul său, atrăgând atenția publicului și mass-mediei asupra situației juridice și mesajelor sale sociale.

După semnarea controlului judiciar, Georgescu a transmis un mesaj public privind criza agriculturii românești. El a explicat că majorarea prețurilor la petrol și gaze afectează direct costurile producției agricole, crescând și prețul îngrășămintelor, al transportului și, implicit, al întregului lanț alimentar. Potrivit declarațiilor sale, agricultura din România se află în pragul colapsului, iar măsuri urgente sunt necesare pentru a proteja producția și comunitățile rurale.

”Bună ziua tuturor, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, pace și bucurie. Vedeți, fără dreapta măsură nu se poate face nimic și nu se poate conduce, guverna o țară spre binele poporului fără principii creștine. Iar astăzi eu semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol, pentru că agricultura depinde de energie și, când prețul la petrol crește, cresc prețurile lucrărilor agricole. Crește prețul la gaz și crește și prețul la îngrășăminte, cresc prețurile la transport și crește și prețul la lanțurile alimentare. Situația agriculturii este aproape de colaps”, spunea Călin Georgescu.

Georgescu a lansat un apel către cei cu resurse financiare importante, încurajând implicarea lor în sprijinul agriculturii.

El a subliniat că valorile precum compasiunea și milostenia sunt mai importante decât lăcomia și că implicarea comunitară poate fi o soluție reală pentru criza din sectorul agricol.

Declarațiile au fost făcute în perioada Postului Mare, Georgescu invitând la unitate și responsabilitate socială, combinând mesajul său despre agricultură cu un apel la principii creștine și valori morale. Potrivit acestuia, conducerea și guvernarea unei țări trebuie să fie ghidate de echilibru și valori fundamentale pentru binele poporului.