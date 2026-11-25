Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) propune prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027. Instituția vrea să extindă și mecanismul de licențiere a importurilor de produse agricole din Ucraina până la sfârșitul anului 2027.

Cele două măsuri sunt incluse într-un proiect de Ordonanță de Urgență, publicat în transparență decizională miercuri, 25 noiembrie 2026. Inițiativa urmărește protejarea consumatorilor și a producătorilor agricoli români, în contextul presiunilor economice și geopolitice actuale.

Potrivit Ministerului Agriculturii, evoluția prețurilor la energia electrică și carburanți continuă să influențeze costurile de-a lungul întregului lanț agroalimentar. La acestea se adaugă tensiunile geopolitice din regiune și din zona Golfului.

Prima măsură propusă de MADR vizează prelungirea cu încă șase luni a limitării adaosurilor comerciale pentru anumite produse agricole și alimentare de bază. În prezent, mecanismul este reglementat prin OUG nr. 67/2023.

Dacă proiectul va fi aprobat, restricțiile se vor aplica până la 30 iunie 2027 inclusiv. Mecanismul nu stabilește prețul final al produselor la raft și nici nu introduce limite privind cantitățile comercializate.

Acesta limitează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și la maximum 20% în etapa de retail. Astfel, concurența dintre operatori și libertatea negocierilor dintre producători și procesatori sunt menținute în interiorul acestor plafoane.

Ministerul Agriculturii consideră că prelungirea este necesară și din cauza evoluției recente a prețurilor alimentelor. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că mărfurile alimentare s-au scumpit anual cu 3,07% în octombrie 2026.

Autoritățile urmăresc să împiedice transferarea rapidă a costurilor suplimentare cu utilitățile și transportul asupra prețurilor finale. Măsura ar trebui să contribuie și la protejarea puterii de cumpărare, în special în cazul gospodăriilor cu venituri mici.

Măsura se aplică pentru următoarele produse alimentare de bază, respectiv:

pâine albă simplă (300–500 g);

lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT);

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g);

făină albă de grâu „000” (până la 1 kg);

mălai (până la 1 kg);

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui (până la 2 l);

carne proaspătă de pui;

carne proaspătă de porc;

legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.);

fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri);

cartofi proaspeți albi vrac;

zahăr alb tos (până la 1 kg);

smântână (12% grăsime);

unt (până la 250 g);

magiun (până la 350 g).

Al doilea mecanism pentru care MADR solicită prelungirea este cel privind consultarea și reacția coordonată în cazul autorizării importurilor agricole din Ucraina. Acesta este reglementat prin OUG nr. 84/2023.

Proiectul prevede extinderea aplicării sale cu un an, de la 31 decembrie 2026 până la 31 decembrie 2027 inclusiv.

Sistemul vizează importurile din Ucraina pentru mai multe categorii de produse. Lista cuprinde grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

Potrivit MADR, menținerea culoarelor de solidaritate pentru transportul mărfurilor ucrainene a favorizat descărcarea unor cantități importante de produse pe piața internă. Acestea au ajuns la prețuri de dumping, exercitând presiuni asupra producătorilor români.

Prelungirea mecanismului de licențiere urmărește protejarea fermelor din sectoarele vegetal și zootehnic. Totodată, autoritățile vor să ofere procesatorilor autohtoni condiții mai bune pentru valorificarea producției interne.

Măsura are și rolul de a preveni practicile comerciale neloiale. În același timp, aceasta urmărește asigurarea trasabilității produselor și respectarea normelor sanitar-veterinare.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, susține că cele două mecanisme trebuie menținute pentru a asigura stabilitatea pieței alimentare. El a explicat că autoritățile urmăresc atât protejarea cumpărătorilor, cât și sprijinirea fermierilor și procesatorilor autohtoni.

„Continuăm să intervenim echilibrat și responsabil acolo unde piața are nevoie de stabilitate. Pe de o parte, ne asigurăm că românii au în continuare acces la alimente de bază la prețuri corecte, fără creșteri speculative generate de costurile la energie și combustibili. Pe de altă parte, le oferim fermierilor și procesatorilor români predictibilitate și protecție în fața importurilor masive, menținând echilibrul producției interne și siguranța alimentară a țării”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Proiectul de Ordonanță de Urgență poate fi consultat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, la secțiunea „Transparență decizională”. Documentul a fost publicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.