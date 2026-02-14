România a început tranziția de la cărțile de identitate clasice la cartea electronică de identitate (CEI), un document modern, sigur și compatibil cu standardele europene. Buletinele vechi vor putea fi folosite doar până la 3 august 2031, data-limită a perioadei de tranziție.

Această schimbare are scopul de a crește securitatea actelor de identitate, de a preveni falsificarea și de a facilita accesul cetățenilor la servicii digitale și internaționale.

CEI este un document tip card bancar, introdus în România în 2025, care combină elemente vizibile și date stocate pe un cip electronic securizat. Documentul conține:

Nume, prenume și date personale (CNP, sex, cetățenie, data nașterii)

Fotografia facială și semnătura titularului

Date biometrice: amprente digitale și imagine facială

Certificate digitale pentru semnătură electronică și autentificare online

Informații despre domiciliu și reședință

CEI poate fi utilizată atât pentru identificare fizică, cât și pentru servicii digitale sau călătorii în statele membre UE și Spațiul Schengen.

Implementarea CEI se bazează pe Regulamentul (UE) 2019/1157, care stabilește cerințe de securitate pentru cărțile de identitate emise de statele membre. Scopurile principale sunt:

Creșterea securității documentelor Prevenirea falsificării și uzurpării identității Alinierea standardelor României la cele europene Facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale și internaționale

În România, cadrul legal este reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 și actele normative ulterioare privind evidența populației și emiterea actelor de identitate.

Introducerea datelor biometrice în CEI este esențială pentru:

Verificarea rapidă și precisă a identității

Prevenirea utilizării frauduloase a documentului

Autentificarea online și accesul la servicii electronice

Datele biometrice includ fotografia facială și amprentele a două degete, iar legislația prevede ștergerea automată a acestora din bazele de date la maximum trei luni după emiterea documentului. Aceasta garantează protecția datelor personale și respectarea standardelor UE.

Pentru eliberarea cății electronice de identitate, sunt necesare următoarele:

Actul de identitate anterior Certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț Dovada domiciliului și, după caz, declarație din partea proprietarului imobilului Achitarea taxei de 70 de lei (gratuit până la 30 iunie 2026 pentru o singură CEI per persoană)

La ghișeu, solicitantul va fi fotografiat, iar amprentele digitale vor fi preluate. Cererea se generează automat în sistemul informatic și se semnează electronic.

În paralel cu CEI, România emite și Cartea de Identitate Simplă (CIS). Aceasta este tot un card de dimensiune bancară, dar fără cip electronic, și servește doar pentru identificare internă.

Cartea electronică de identitate (CEI) și Cartea de Identitate Simplă (CIS) au același format tip card bancar, dar funcționalitățile lor diferă semnificativ. CEI include suport electronic, stochează date biometrice și permite utilizarea ca document de călătorie în Uniunea Europeană, Spațiul Schengen și alte state partenere. În plus, CEI oferă acces la servicii online și permite aplicarea semnăturii electronice cu valoare juridică.

În schimb, CIS nu dispune de cip electronic, nu stochează date biometrice și nu poate fi folosită în afara granițelor României. De asemenea, CIS nu oferă acces la servicii digitale sau semnătură electronică, servind exclusiv ca dovadă a identității pe teritoriul României. Durata de valabilitate pentru ambele documente variază în funcție de vârsta titularului: între 4 și 10 ani pentru persoanele cu vârste între 14 și 70 de ani, iar pentru cei peste 70 de ani, valabilitatea poate fi permanentă, conform reglementărilor în vigoare.