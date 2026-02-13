Potrivit explicațiilor oferite de avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook, una dintre consecințele imediate ale recesiunii este creșterea dobânzilor variabile, atât pentru creditele corporate, cât și pentru cele de retail, inclusiv credite de consum, ipotecare, de studii și leasing. Acestea sunt legate de indicatori precum ROBOR, care ar putea crește cu 2-3 puncte procentuale. În acest context, un ROBOR la trei luni aflat în prezent la 5,83% ar putea ajunge la 8,83% într-un interval de o lună.

Creșterea dobânzilor ar duce la majorarea semnificativă a ratelor lunare. În același timp, avocatul anticipează o creștere a inflației și a prețurilor, explicând că majoritatea comercianților contractează credite, iar costurile suplimentare vor fi transferate în lanț. Totodată, va crește costul la care statul se împrumută, atât în ceea ce privește dobânda, cât și comisioanele, ceea ce ar putea determina noi măsuri de austeritate și majorări de taxe.

În opinia sa, efectele recesiunii se vor vedea și pe piața muncii, unde șomajul ar putea crește, în condițiile în care numeroase IMM-uri și afaceri individuale riscă să ajungă în faliment sau într-o situație financiară critică. La finalul semestrului, estimează Piperea, ar putea interveni Fondul Monetar Internațional cu un împrumut condiționat de noi sacrificii impuse statului sau populației.

„Una dintre consecințele imediat ale intrării României în recesiune este creșterea costului cu riscul de țară, care se regăsește în dobânzile la credite. Atât creditele corporate, cât cele de retail (de consum, ipotecare, de studii, precum și leasing-ul) conțin dobânzi variabile, de tipul ROBOR, care vor crește imediat cu 2-3 ppt. Un ROBOR la trei luni care e azi 5,83%, va putea sări la 8,83% peste o lună. Nu doar ratele lunare vor crește simțitor și dureros. Va crește inflația, vor crește prețurile: cei mai mulți comercianți iau credite și toți comercianții contractează cu acei comercianți care iau credite. Evident, va crește costul (dobânda și comisionul) la care se împrumută statul, deci va fi nevoie de și mai multă austeritate și de o nouă creștere a taxelor. Va crește și șomajul, căci cele mai multe IMM – uri și afaceri individuale vor fi în faliment (sau pe acolo…). La finalul semestrului va veni FMI cu împrumutul salvator, condiționat de alte și alte sacrificii ale țării sau ale populației”, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Avocatul mai susține că, în acest context economic dificil, continuă donațiile către Ucraina, ajutoarele de stat pentru corporații, finanțarea ONG-urilor pe care le asociază unui complex industrial al cenzurii, acordarea de sinecuri și derularea de achiziții publice contractate cu donatori de campanie care nu și-ar fi dorit dezvăluirea identității.

„Între timp, donațiile către Ucraina curg în voie. La fel și ajutoarele de stat pentru corporații. La fel și finanțarea ONG – urilor din complexul industrial al cenzurii. La fel și sinecurile. La fel și achizițiile publice contractate cu donatorii de campanie din lista scurt a celor care nu au vrut să li se afle identitatea”, a mai scris Piperea.

Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut față de trimestrele anterioare. În trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, PIB a scăzut cu 1,9% în termeni reali, pe seria ajustată sezonier.

Este al doilea trimestru consecutiv de contracție economică, după ce în trimestrul III PIB-ul scăzuse cu 0,1% față de trimestrul II. Recesiunea tehnică este definită ca scăderea PIB în termeni reali timp de două trimestre consecutive față de perioadele imediat anterioare.

Comparativ cu același trimestru din 2024, PIB-ul României a înregistrat totuși o creștere de 0,1% în trimestrul IV 2025. La nivelul întregului an 2025, comparativ cu 2024, economia a crescut cu 0,6%, potrivit INS.

Instituția a anunțat și revizuirea estimărilor privind evoluția PIB din primele trei trimestre ale anului trecut. Ca urmare a includerii estimării pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, iar indicii de volum au fost modificați față de a doua variantă provizorie a PIB-ului pentru trimestrul III 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 6 din 9 ianuarie 2026.

Postarea lui Gheorghe Piperea poate fi vizualizată aici.