Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat miercuri seară la Digi24 că la Societatea Națională a Sării, Salrom, există probleme legate de unele persoane care au girat dezastrul de la Salina Praid și că responsabilitatea nu poate fi ascunsă în spatele procedurilor. El a precizat că va continua eforturile începute de predecesorul său, Radu Miruță, pentru a găsi soluții legale privind conducerea companiei, subliniind că cei care nu au performat și au contribuit la incident ar trebui să răspundă pentru acțiunile lor.

”Multe lucruri încep prin oameni. Şi cred că acolo (la Societatea Naţională a Sării Salrom SA – n.r.), într-adevăr, este o problemă cu unii oameni care au girat acel dezastru şi nu te poţi, până la urmă, ascunde după proceduri. (…) Într-adevăr, nu poţi face nici ca ministru de pe o zi pe alta ceea ce poate ţi-ai dori să faci, dar, încă o dată, voi continua eforturile lui Radu Miruţă, cred că vom găsi soluţii, urmăm legea, avem acolo un Consiliu de Administraţie, cred că e vorba şi de responsabilitate şi se vor găsi soluţii privind oamenii care nu doar că nu au performat, dar au girat un dezastru. E greu post-factum să mai întorci ceva din dezastru, dar cred că cei care sunt responsabili ar trebui să plătească sub o formă sau alta”, a declarat Irineu Darău, miercuri seară, la Digi 24, referindu-se la faptul că şefii din Salrom ar trebuie să răspundă pentru distrugerea Salinei Praid.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat că deciziile privind numirile și demiterile nu trebuie să fie luate unilateral de „pixul ministrului”, deoarece acest lucru poate genera abuzuri. El a subliniat că este nevoie de criterii de performanță și indicatori măsurabili care să poată conduce clar la demiteri și că sistemul actual trebuie schimbat pentru viitoarele selecții, precizând totodată că, în rest, trebuie respectată legislația în vigoare.

”Dacă nu ai criterii de performanţă, indicatori măsurabili, care să poată duce clar şi la demiteri, e foarte uşor pentru cineva să-i bifeze. Şi asta am avut în România până acum, asta trebuie să schimbăm pentru selecţiile viitoare şi aici are putere, să ştiţi, un ministru. În rest, trebuie să respecţi legea”, a adăugat ministrul Economiei.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, consideră că o eventuală înlocuire a premierului Bolojan ar putea deraia procesul de reformă. El a explicat că nu există partide anti-reformiste, ci persoane care se opun reformelor și care „ar jubila” dacă USR ar părăsi guvernarea sau dacă Bolojan nu ar mai conduce Executivul.

”Eu cred că şi USR şi leadershipul domnului premier Ilie Bolojan înseamnă accelerarea reformelor, dar, ca într-o maşină, sunt mai multe butoane, sunt mai multe manete, sunt mai multe pedale. M-aş bucura ca toţi, împreună, să apăsăm pe aceeaşi pedală, acceleraţia”, a afirmat Irineu Darău, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul Economiei consideră că înlocuirea premierului Bolojan sau retragerea USR de la guvernare ar deraia procesul de reformă și i-ar bucura pe politicienii care se opun acestor reforme.