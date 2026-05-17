Oficialul susține că multe dintre companiile aflate în subordinea ministerului au fost lăsate ani întregi fără investiții și fără planuri reale de dezvoltare, iar efectele sunt vizibile acum prin insolvențe, active degradate și pierderea atractivității pentru investitori.

În același timp, ministrul promite schimbări importante în modul de numire și evaluare a managerilor companiilor de stat, inclusiv introducerea unor indicatori de performanță mult mai stricți.

Irineu Darău afirmă că una dintre principalele sale priorități în primele luni de mandat a fost accelerarea procesului de numire a unor conduceri stabile și definitive în companiile de stat.

Potrivit ministrului, actualul sistem trebuie schimbat radical, iar noii manageri vor avea atât mai multă autonomie, cât și responsabilități mult mai clare.

„Ce am ţinut să fac şi am îndeplinit până la 31 martie, în primele trei luni de mandat, a fost să asigur că într-un număr de luni, conform procedurilor legale şi vitezei AMEPIP, toate companiile de stat vor avea nişte conduceri definitive. Ceea ce pregătim este exact acele momente în care se va veni la negociere pentru contractul de mandat. Vom schimba total abordarea pentru viitorii manageri: ai şi putere de negociere, dar ai şi nişte indicatori de mandat foarte ambiţioşi. Aceasta este, cred eu, abordarea corectă”, a declarat Irineu Darău într-un interviu acordat Digi24.

Ministrul sugerează că viitorii directori nu vor mai putea funcționa fără obiective concrete și fără evaluări reale privind performanța economică a companiilor.

Irineu Darău spune că, după preluarea mandatului, a descoperit probleme grave în mai multe companii de stat, iar concluzia sa este că multe dintre dificultăți au fost ignorate ani la rând.

Oficialul vorbește despre lipsă de implicare și despre situații care, în opinia sa, au fost lăsate să se degradeze în mod previzibil.

„O concluzie de-ale mele, la acest moment, este că a fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului. De exemplu, la Mangalia, unii au întors ochii ani de zile, fără să le pese că acest şantier moare predictibil. (…) Nu înţeleg cum a putut fi lăsat în mod foarte predictibil acel şantier în insolvenţă, când nu mai ai ce face”, a afirmat acesta.

Referirea vizează șantierul naval din Mangalia, una dintre cele mai dificile situații industriale din România ultimilor ani, unde problemele financiare și lipsa comenzilor au dus la degradarea activității și la riscuri majore pentru angajați și furnizori.

Ministrul interimar al Economiei susține că problemele nu se limitează la șantierele navale și că inclusiv industria de apărare a fost afectată de lipsa unei strategii pe termen lung.

Potrivit lui Irineu Darău, unele companii de stat au continuat să funcționeze ani întregi pe baza unor produse și contracte vechi, fără investiții reale în modernizare sau dezvoltarea unor produse noi.

„Mai multe companii, în special din industria de apărare, au avut comenzi pentru produse care erau vechi şi se produceau de multă vreme, însă aceste companii nu au pregătit momentul în care trebuiau comenzi noi pentru produse noi”, a explicat acesta.

Acesta avertizează că lipsa investițiilor și incapacitatea de adaptare au făcut ca multe companii să piardă competitivitatea și să devină tot mai vulnerabile.

Declarațiile vin într-un context sensibil pentru industria de apărare europeană, în condițiile în care tot mai multe state investesc masiv în modernizarea producției militare și în capacități industriale strategice.

Una dintre cele mai dure acuzații formulate de ministru vizează starea activelor și infrastructurii din unele companii de stat.

Irineu Darău afirmă că în anumite cazuri degradarea a ajuns la un nivel care afectează direct capacitatea României de a atrage investitori sau parteneri economici.

„Mai e şi o zonă de nepăsare spre inconştienţă, de lăsare a unor active într-o stare deplorabilă, ceea ce e grav în sine pentru că pierzi active, dar e grav în sine şi pentru că pierzi atragerea de investiţii”, a declarat ministrul.

Oficialul a oferit și exemple concrete privind starea unor spații industriale.

„Atunci când există copaci în hale sau o groapă de gunoi lângă sediul unei companii de stat, arată foarte rău, pentru că acea companie e neatractivă şi prost gestionată”, a adăugat Irineu Darău.

În opinia sa, imaginea degradată a unor active industriale transmite investitorilor lipsă de organizare și management defectuos.

Ministrul interimar al Economiei susține că noul model de administrare a companiilor de stat va fi bazat pe mai multă responsabilitate managerială.

Potrivit acestuia, viitorii directori vor avea libertate mai mare de negociere și de decizie, însă vor fi evaluați după indicatori de performanță mult mai ambițioși.

Procesul de selecție și monitorizare ar urma să fie realizat împreună cu AMEPIP, instituția responsabilă de guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Autoritățile încearcă astfel să răspundă criticilor tot mai frecvente legate de:

pierderile cronice din companiile de stat;

managementul politic;

lipsa investițiilor;

degradarea activelor industriale;

întârzierile în modernizare.

Declarațiile acestuia vin într-un moment în care reformarea companiilor de stat reprezintă una dintre principalele condiții asumate de România în relația cu Comisia Europeană și în cadrul PNRR.

Guvernul este presat să accelereze profesionalizarea managementului, reducerea pierderilor și creșterea eficienței economice în sectoare strategice precum industria de apărare, energie, transporturi sau infrastructură industrială.

În același timp, multe dintre companiile de stat continuă să se confrunte cu probleme majore legate de:

lipsa investițiilor;

tehnologii învechite;

deficit de personal calificat;

pierderea competitivității;

dificultăți financiare.

Irineu Darău susține că fără schimbări reale de management și fără obiective clare, multe dintre aceste companii riscă să continue declinul început în ultimii ani.