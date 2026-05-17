Premierul moldovean a explicat că actualele negocieri cu FMI vizează un nou tip de program fără componentă financiară directă, concentrat pe expertiză economică și validarea direcției urmate de autoritățile de la Chișinău.

Potrivit acestuia, cele 1,9 miliarde de euro promise de Uniunea Europeană și situația macroeconomică actuală permit Republicii Moldova să evite noi împrumuturi externe.

„Acum discutăm cu ei un program care nu prevede contribuția lor monetară sau financiară. Este așa-numitul PSI, un nou tip de program. În această etapă de dezvoltare a economiei Republicii Moldova și ținând cont de faptul că avem cei 1,9 miliarde cunoscuți de la Uniunea Europeană, nu avem nevoie de fonduri suplimentare, dar avem nevoie de certificare. Cred că indicatorii noștri macroeconomici sunt acum într-o stare bună. Avem într-adevăr nevoie de mai multă certificare, care ne va permite să creștem ratingul țării”, a declarat Alexandru Munteanu.

Programul PSI la care face referire Guvernul reprezintă un instrument al FMI destinat în special statelor care nu mai au nevoie urgentă de finanțare, dar care vor să beneficieze de expertiza instituției și de un semnal pozitiv transmis piețelor financiare internaționale.

Autoritățile de la Chișinău consideră că o colaborare fără componentă financiară cu FMI poate contribui la îmbunătățirea imaginii economice a țării și la atragerea investițiilor externe.

Premierul Alexandru Munteanu a explicat că Executivul urmărește consolidarea încrederii în economia Republicii Moldova și reducerea costurilor de finanțare pentru companii și sectorul bancar.

În opinia Guvernului, o evaluare pozitivă din partea Fondului Monetar Internațional ar putea ajuta la creșterea ratingului de țară și la stabilizarea piețelor financiare.

Totodată, autoritățile speră că acest lucru va contribui, pe termen mediu, la reducerea ratelor dobânzilor și la relansarea creditării economiei reale.

Alexandru Munteanu a precizat că, din punct de vedere tehnic, Republica Moldova ar putea reveni rapid la un acord clasic cu finanțare din partea FMI, dacă situația economică ar impune acest lucru.

Cu toate acestea, Executivul susține că, în prezent, nu vede necesitatea unui nou program bazat pe credite externe.

„Guvernul nu vede necesitatea acestui lucru”, a afirmat premierul Republicii Moldova.

Declarațiile vin într-un context în care Chișinăul încearcă să mențină stabilitatea economică într-o perioadă marcată de tensiuni regionale, inflație și volatilitate pe piețele internaționale.

În prezent, o misiune a Fondului Monetar Internațional se află în Republica Moldova pentru discuții cu autoritățile privind noul cadru de colaborare.

Vizita delegației FMI se desfășoară în perioada 7-20 mai și are ca obiectiv analizarea evoluțiilor economice și fiscale ale țării.

Potrivit informațiilor oficiale, noul program discutat între Chișinău și FMI urmărește consolidarea bazei macroeconomice, îmbunătățirea administrării fiscale și menținerea stabilității economice fără majorarea datoriei publice.

Strategia actuală a Guvernului moldovean reflectă încercarea autorităților de a limita dependența de împrumuturile externe și de a folosi mai eficient finanțările europene deja disponibile.

Executivul speră că, prin păstrarea unei discipline fiscale și prin menținerea stabilității macroeconomice, Republica Moldova va putea obține condiții mai bune de finanțare pe piețele internaționale și un climat economic mai atractiv pentru investitori.

În același timp, colaborarea cu FMI este văzută de autorități drept un instrument important pentru consolidarea credibilității economice a țării în fața partenerilor externi și a instituțiilor financiare internaționale.