Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat, la „Interviurile Adevărul”, că România trebuie să fie foarte atentă la orice încercare a Federației Ruse de a se infiltra în proiectele importante din industria de apărare, mai ales în programul SAFE. El a explicat că există riscul ca unele firme cu legături indirecte cu Rusia să încerce să obțină contracte, dar a subliniat că verificările vor fi foarte stricte.

Ministrul a precizat că nu va fi acceptat niciun contract dacă, în vreun punct al lanțului de producție, apare vreo legătură cu Federația Rusă. A explicat că, în industria de apărare, este obligatoriu ca întregul lanț de producție să fie complet transparent, inclusiv din punct de vedere contractual.

Irineu Darău a spus că România se bazează pe companii serioase, cu experiență îndelungată. El a explicat că firmele cu istoric lung au reguli clare, măsuri de securitate foarte stricte și folosesc furnizori de încredere, iar acest lucru reprezintă un element important de siguranță atunci când se lucrează în cadrul programului SAFE.

Ministrul a subliniat că sprijinul serviciilor de informații este esențial pentru identificarea din timp a unor astfel de riscuri. El a arătat că, dacă apare un pericol în vreun punct al lanțului de producție, autoritățile trebuie să afle cât mai repede. A adăugat că, în cadrul CSAT, miniștrii trebuie să primească informări, deoarece un ministru nu le poate ști pe toate, iar serviciile specializate sunt cele care se ocupă de astfel de verificări.

„Uitați un motiv excelent pentru care avem nevoie de parteneri extrem de serioși și cu un istoric lung. În industria de apărare, companiile cu lung istoric au proceduri bine definite, condiții de securitate draconice și lucrează cu furnizori siguri. Acesta este un factor de siguranță pe care trebuie să-l luăm în calcul atunci când lucrăm cu cineva pe programul SAFE. Îmi doresc ca, Doamne ferește, dacă un astfel de pericol începe să se materializeze într-un colț al lanțului de producție, să aflăm cât mai repede. Suntem mai mulți miniștri în CSAT și trebuie să primim informări. Un ministru nu le știe pe toate, există servicii care se ocupă cu asta”, a afirmat oficialul român.

Ministrul Economiei a precizat că vulnerabilitatea legată de Otokar a fost identificată, astfel că România nu va fi pusă în pericol. El a amintit că omul de afaceri rus Serghei Glinka a încercat să preia controlul Popeci Utilaj Greu din Moldova prin compania românească Automecanica SA, parteneră într-un contract de un miliard de euro cu Otokar pentru vehicule blindate destinate armatei române.

Darău a explicat că, datorită verificărilor existente la stat și în serviciile de informații, astfel de încercări nu vor reuși. El a precizat că, în lumea de azi, este normal ca diverse servicii sau regimuri dubioase să încerce să se infiltreze în industria de apărare europeană, dar ceea ce contează este ca aceste tentative să fie oprite înainte să producă probleme.

„Nu va fi un pericol pentru România, pentru că s-a identificat vulnerabilitatea și nu se va întâmpla. Există toate aceste instrumente de verificare, unele la stat, unele la serviciile de informații. Este imposibil în lumea de azi, cu mizele de azi, să nu încerce niște servicii dubioase, niște regimuri dubioase să se infiltreze în industria de apărare a Europei, inclusiv pentru a o vulnerabiliza. Important este să nu se întâmple până la capăt”, a explicat oficialul român.

În opinia sa, este esențial ca lanțul de furnizori din industria de apărare să fie complet transparent. El a subliniat că autoritățile trebuie să urmărească cu atenție fiecare etapă a producției. El a explicat că informațiile despre vulnerabilități trebuie raportate imediat și a dat ca exemplu o problemă care a fost descoperită și oprită din timp. Darău a precizat că nu va fi acceptat niciun contract în care lanțul de producție sau furnizorii au legături cu Federația Rusă și că tot procesul este strict controlat.

Ministrul a spus că România se confruntă cu un război hibrid și este ținta zilnică a unor tentative de destabilizare. El a explicat că războiul hibrid înseamnă presiune economică, politică și militară, dezinformare și izolare, și a adăugat că populația trebuie să știe că țara nu mai trăiește într-o pace reală în Europa și trebuie să fie foarte atentă la aceste atacuri.

„Să primim informații atunci când se descoperă astfel de vulnerabilități. Aici este un bun exemplu de vulnerabilitate oprită din fașă. Nu se va executa niciun fel de contract în care lanțul de furnizori și de producție duce în orice colț al Federației Ruse. Când vorbim de industria de apărare, transparența lanțului trebuie să fie completă, inclusiv contractual. Este un proces controlat. Război hibrid înseamnă că cineva ne vrea răul zilnic: haos economic, haos democratic, haos militar, cineva ne vrea izolați. Trebuie să spunem populației: suntem în război hibrid, asta înseamnă că în fiecare zi, în fiecare oră, cineva încearcă să ne dezinformeze și noi trebuie să fim de zece ori mai atenți. Nu mai suntem într-o pace veritabilă în Europa”, susține oficialul român.

Ministrul Economiei a atras atenția că succesul programului SAFE depinde nu doar de verificarea lanțului de furnizori și de sprijinul serviciilor de informații, ci și de funcționarea corectă a Justiției și de integritatea managerilor implicați. El a explicat că marea corupție încă există în România și că vor exista mereu tentații de îmbogățire ilegală, dar este important să existe oameni care să refuze aceste tentații și o Justiție care să acționeze eficient.

Darău a subliniat că liderii din companiile de stat și din industria de apărare trebuie să-și facă treaba foarte serios, cu rapiditate și precizie, altfel programul SAFE nu se va dezvolta bine. El a explicat că în domeniul apărării orice întârziere sau defecțiune poate reprezenta o amenințare directă la securitatea țării.

În legătură cu întrebarea dacă o schimbare a guvernului ar putea crea vulnerabilități în programul SAFE, ministrul a spus că prezența extremiștilor la putere nu e doar un risc administrativ, ci ar însemna practic predarea țării rușilor. El a amintit că România a trecut printr-un secol de istorie greu, în care oameni au murit sau au suferit pentru libertate, și a subliniat că țara nu își poate permite să ajungă din nou într-o situație similară.