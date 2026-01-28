Germania se află într-un proces accelerat de reevaluare a capacităților sale de apărare, pe fondul unor scenarii de securitate tot mai complexe analizate la nivelul NATO. Potrivit unor avertismente formulate de conducerea militară germană, riscul unui conflict major care să implice Rusia și Alianța Nord-Atlantică nu mai este tratat ca o ipoteză îndepărtată, ci ca o eventualitate ce trebuie integrată în planificarea operațională. Germania, ca stat-cheie în arhitectura de securitate europeană, își asumă un rol central în acest demers.

Unul dintre cei mai importanți comandanți ai Bundeswehr a explicat că evaluările actuale iau în calcul un interval de timp relativ scurt în care situația de securitate s-ar putea deteriora semnificativ. Accentul nu cade exclusiv pe un război convențional, ci și pe forme mai puțin vizibile de agresiune, care pot afecta stabilitatea internă a statelor europene.

„Ne pregătim pentru ce este mai rău, inclusiv pentru amenințări hibride, sabotaje sau atacuri punctuale menite să destabilizeze statele europene fără un război declarat oficial”, a declarat Funke, citat de publicația britanică The Independent.

Oficialul militar a explicat că aceste tipuri de amenințări sunt dificil de atribuit și pot crea confuzie politică și socială, tocmai pentru a slăbi capacitatea de reacție a statelor vizate. Germania tratează aceste scenarii ca parte integrantă a noii realități de securitate.

Pe lângă riscul unor atacuri directe, strategiile de apărare ale Germaniei iau în calcul intensificarea acțiunilor neconvenționale, considerate de oficiali drept o amenințare imediată. Acestea includ sabotaje asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice sau operațiuni de influență menite să creeze instabilitate fără declanșarea formală a unui conflict.

Generalul Gerald Funke a subliniat că, deși scenariile privind folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune nu sunt excluse din analizele militare, ele nu reprezintă principalul pericol în acest moment. Evaluările indică faptul că riscurile cele mai mari vin din zona acțiunilor mascate, greu de probat și de contracarat rapid.

În acest context, Germania cooperează strâns cu partenerii săi din NATO pentru a identifica punctele slabe din sistemele de apărare ale statelor membre. Mai mulți experți în securitate avertizează că unele țări europene nu dispun încă de capacitățile necesare pentru a face față unui conflict de mare intensitate sau unei campanii hibride prelungite.

Aceste evaluări au dus la intensificarea exercițiilor militare comune și la revizuirea planurilor de mobilizare și logistică, inclusiv în ceea ce privește protecția infrastructurii civile și a rețelelor de transport. Germania este implicată activ în aceste demersuri, atât la nivel național, cât și aliat.

În timp ce statele membre își consolidează postura defensivă, NATO continuă să promoveze soluții diplomatice pentru reducerea riscului unui conflict deschis. Oficialii Alianței subliniază că pregătirile militare nu exclud dialogul, ci îl completează, într-un efort de descurajare și stabilizare a regiunii.

Secretarul general al NATO a explicat că sunt în desfășurare inițiative diplomatice menite să ducă la o detensionare a situației din Europa de Est. Aceste demersuri sunt coordonate în principal de Statele Unite și urmăresc identificarea unor formule viabile pentru oprirea ostilităților sau înghețarea conflictului.