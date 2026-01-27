Autoritățile municipale din Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund și Hagen au aplicat, pe parcursul anului 2025, măsuri de retragere a beneficiilor sociale pentru cetățeni din România și Bulgaria. Potrivit publicației germane Bild, aceste acțiuni au vizat în total 1.181 de persoane, în cadrul unei campanii de verificare a eligibilității pentru ajutoarele sociale.

În Gelsenkirchen au fost revocate beneficiile sociale în 506 cazuri, iar în Duisburg în 556 de situații. La Dortmund au fost analizate și sancționate 116 dosare, în timp ce în Hagen au fost raportate trei cazuri similare. Autoritățile locale susțin că intervențiile au avut la bază suspiciuni privind lipsa unei contribuții suficiente prin muncă la acoperirea cheltuielilor de trai.

Conform regulilor europene, cetățenii Uniunii Europene care lucrează într-un stat membru au dreptul la ajutoare sociale în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat. Acest drept se aplică inclusiv în cazul contractelor part-time sau al activităților desfășurate pe perioade limitate.

Presa germană arată însă că municipalitățile dispun de o marjă de apreciere atunci când constată că un beneficiar nu își poate asigura mijloacele de trai prin muncă. În astfel de situații, autoritățile pot decide retragerea beneficiilor și, implicit, pierderea dreptului de ședere pentru muncă.

Biroul de imigrare din Gelsenkirchen aplică o regulă clară potrivit căreia persoanele care câștigă mai puțin de o treime din costurile necesare traiului sunt excluse din sistemul de asistență socială. În aceste cazuri, persoana vizată și, dacă este cazul, membrii familiei trebuie să părăsească Germania.

Instanțele germane au confirmat în repetate rânduri legalitatea acestor decizii, apreciind că libertatea de circulație în interiorul UE este condiționată de capacitatea persoanei de a nu deveni o povară excesivă pentru sistemul social.

Primarul orașului Hagen, Dennis Rehbein, a declarat că intenționează să intensifice retragerea beneficiilor sociale în viitor și să susțină adoptarea unor reguli mai stricte la nivel european. El a explicat că, în prezent, legislația UE consideră angajată orice persoană care lucrează cel puțin 5,5 ore pe săptămână, prag care permite accesul la ajutoare sociale.

Edilul a arătat că o astfel de activitate generează venituri reduse, dar conferă drepturi sociale complete. Potrivit acestuia, doar în Hagen trăiesc aproximativ 7.000 de cetățeni din România și Bulgaria, iar peste jumătate dintre ei sunt înregistrați la agenția locală pentru ocuparea forței de muncă.

Autoritățile locale estimează că sprijinirea acestor beneficiari costă orașul Hagen aproximativ zece milioane de euro anual. În același timp, administrația recunoaște că economia locală are nevoie de muncitori străini pentru ocuparea anumitor locuri de muncă.

Primarul a subliniat însă că, atunci când imigrația este percepută ca fiind orientată în principal spre accesarea ajutoarelor sociale, reacția comunității este una de respingere.