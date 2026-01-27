Conform CSALB, anul 2025 a marcat cea mai mare rată de acceptare a soluțiilor propuse de conciliatori. Din totalul cererilor acceptate de bănci, doar 37 de negocieri nu s-au încheiat cu un compromis între părți. Media de timp de 13 zile reprezintă cea mai scăzută durată de soluționare din istoria Centrului.

În 2025, românii au transmis 2.866 de cereri de negociere, dintre care:

-2.210 cereri adresate băncilor

-656 cereri adresate instituțiilor financiare nebancare (IFN)

Comparativ, recordul a fost înregistrat în 2024, cu 3.568 de cereri, urmat de 2023, cu 2.932. Reducerea din 2025 este pusă pe seama scăderii solicitărilor adresate IFN-urilor și a diminuării cererilor privind ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit.

CSALB arată că ponderea cererilor adresate IFN-urilor a scăzut la 22,8% din total în 2025, față de 35,7% în 2023. Potrivit Centrului, această evoluție este legată și de refuzul constant al IFN-urilor de a intra în proceduri de conciliere, motivat de specificul creditelor acordate, de regulă de valoare mică și pe termen scurt.

În 2025, IFN-urile au acceptat spre negociere doar două cereri, iar într-un singur caz părțile au ajuns la un compromis.

Un alt factor important a fost scăderea cererilor care aveau ca obiect ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit. În timp ce în 2023 au existat 1.234 de astfel de cereri, în 2025 numărul acestora a coborât la 653.

În consecință, ponderea cererilor negociabile a crescut constant:

-58% în 2023

-74% în 2024

-77% în 2025

Dosare de negociere și soluționări directe

În 2025 au fost formate:

-909 dosare de negociere cu băncile

-2 dosare de negociere cu IFN-urile

În plus, în spețele mai simple, băncile și IFN-urile au soluționat direct 336 de cereri, fără parcurgerea procedurii complete de conciliere.

Unul dintre conciliatorii CSALB explică evoluția pozitivă a procesului:

„Ceea ce am observat în 2025 este că mecanismul concilierii a depășit faza de rodaj și de tatonare la nivelul băncilor, iar acestea au găsit modul optim de organizare și de scurtare a comunicării. De aici vine și rapiditatea cu care noi am putut propune soluțiile, iar părțile le-au putut accepta.”

Acesta subliniază și schimbarea de abordare a părților implicate:

„Astfel, prioritatea nu a mai fost ștergerea obligațiilor către bancă, ci optimizarea lor.”

În 2025, 151 de procese aflate pe rolul instanțelor au fost soluționate prin conciliere în cadrul CSALB. Per total, din 2016 până în prezent, 820 de procese au fost închise amiabil, gratuit pentru consumatori, într-o medie de 22 de zile, comparativ cu aproximativ doi ani cât durează un proces clasic.

Valoarea totală a beneficiilor obținute de consumatori în urma negocierilor din 2025 a fost de 3,22 milioane de euro. Din 2016 până în prezent, beneficiile cumulate ajung la 17,5 milioane de euro.

Valoarea medie a beneficiilor per dosar este de aproximativ 3.700 de euro, iar jumătate dintre dosare au generat avantaje financiare cuprinse între 1.000 și 5.000 de euro.

Alexandru Păunescu, reprezentantul BNR în Colegiul de Coordonare al CSALB, apreciază că anul 2025 confirmă maturizarea mecanismului de negociere:

„Analizând proporția cererilor negociabile, reducerea cererilor adresate IFN-urilor și creșterea procentului de negocieri încheiate cu împăcarea părților (96% din total), putem trage concluzia că anul 2025 a reflectat perfecționarea mecanismului de conciliere desfășurat în cadrul CSALB.”

Acesta avertizează însă asupra apetitului scăzut al IFN-urilor pentru soluționare amiabilă și recomandă instituțiilor de credit să privilegieze negocierea în locul proceselor costisitoare.