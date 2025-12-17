Paul Anghel, director general al Direcției pentru Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a transmis un mesaj de interes public privind diferențele dintre creditele contractate de la bănci și cele acordate de instituțiile financiare nebancare (IFN), în contextul în care tot mai mulți români apelează la împrumuturi pentru a-și acoperi nevoile financiare.

Oficialul a arătat că alegerea între o bancă și un IFN poate face diferența între un proces rapid și unul mai complicat, fiecare variantă având avantaje și dezavantaje clare.

În cazul băncilor, Paul Anghel a explicat că acestea sunt strict reglementate de Banca Națională a României, oferă dobânzi mai mici și o gamă variată de produse financiare, beneficiind de stabilitate și un nivel ridicat de încredere pe termen lung.

Pe de altă parte, procedurile sunt birocratice, timpul de aprobare este mai mare, iar condițiile de eligibilitate sunt stricte, fiind necesar un dosar complet, cu documente de venit și un istoric bun de creditare.

În ceea ce privește IFN-urile, reprezentantul ANPC a subliniat că și acestea sunt reglementate de BNR și se remarcă prin rapiditatea acordării creditelor, proceduri flexibile și documentație minimă, existând situații în care banii pot ajunge în cont în câteva minute.

Totuși, costurile sunt mai ridicatea, atrage atenția Paul Anghel. Dobânzile sunt semnificativ mai mari decât cele practicate de bănci, iar pe termen lung împrumuturile pot deveni chiar mai scumpe.

Concluzia transmisă de Paul Anghel este că băncile sunt potrivite pentru persoanele cu venituri stabile și timp la dispoziție, în timp ce IFN-urile pot reprezenta o soluție de urgență, cu condiția evaluării atente a capacității de rambursare.

Iată postarea integrală a oficialul din cadrul ANPC.