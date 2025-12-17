Paul Anghel (ANPC) explică diferențele dintre creditele bancare și cele acordate de IFN-uri
Paul Anghel, director general al Direcției pentru Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a transmis un mesaj de interes public privind diferențele dintre creditele contractate de la bănci și cele acordate de instituțiile financiare nebancare (IFN), în contextul în care tot mai mulți români apelează la împrumuturi pentru a-și acoperi nevoile financiare.
Oficialul a arătat că alegerea între o bancă și un IFN poate face diferența între un proces rapid și unul mai complicat, fiecare variantă având avantaje și dezavantaje clare.
Băncile vin cu un nivel ridicat de încredere pe termen lung, dar cu condiții stricte
În cazul băncilor, Paul Anghel a explicat că acestea sunt strict reglementate de Banca Națională a României, oferă dobânzi mai mici și o gamă variată de produse financiare, beneficiind de stabilitate și un nivel ridicat de încredere pe termen lung.
Pe de altă parte, procedurile sunt birocratice, timpul de aprobare este mai mare, iar condițiile de eligibilitate sunt stricte, fiind necesar un dosar complet, cu documente de venit și un istoric bun de creditare.
Obții repede banii de la IFN, însă poți avea probleme să-i dai înapoi
În ceea ce privește IFN-urile, reprezentantul ANPC a subliniat că și acestea sunt reglementate de BNR și se remarcă prin rapiditatea acordării creditelor, proceduri flexibile și documentație minimă, existând situații în care banii pot ajunge în cont în câteva minute.
Totuși, costurile sunt mai ridicatea, atrage atenția Paul Anghel. Dobânzile sunt semnificativ mai mari decât cele practicate de bănci, iar pe termen lung împrumuturile pot deveni chiar mai scumpe.
Concluzia transmisă de Paul Anghel este că băncile sunt potrivite pentru persoanele cu venituri stabile și timp la dispoziție, în timp ce IFN-urile pot reprezenta o soluție de urgență, cu condiția evaluării atente a capacității de rambursare.
Iată postarea integrală a oficialul din cadrul ANPC.
„În această perioadă, tot mai mulți dintre noi avem nevoie de bani.
Atunci când ai nevoie de un credit, alegerea dintre un IFN și o bancă poate face diferența dintre „rapid” și „complicat”.
🏦 BĂNCI
✅ Puncte forte
✔ Reglementate strict de BNR
✔ Dobânzi mai mici la credite
✔ Produse financiare variate (credite, depozite, investiții)
✔ Stabilitate și încredere pe termen lung
❌ Puncte slabe
✖ Proceduri birocratice complexe
✖ Timp mare de aprobare
✖ Condiții stricte de eligibilitate
✖ Dosar complet: adeverință salariu, fișă fiscală, istoric bun la Biroul de Credit, acte suplimentare
🎯 Potrivite pentru
Persoane cu venituri stabile, istoric bun de creditare și care nu au nevoie urgentă de bani.
💳 IFN (Instituții Financiare Nebancare)
✅ Puncte forte
✔ Reglementate de BNR
✔ Acordă credite rapid și simplu
✔ Proceduri flexibile
✔ Cerere online sau telefonic
✔ Documentație minimă (act de identitate +, uneori, adeverință de venit)
✔ Banii pot ajunge în cont în câteva minute
❌ Puncte slabe
✖ Dobânzi mai mari față de bănci
✖ Nu pot atrage depozite
✖ Costuri mai ridicate pe termen lung
🎯 Potrivite pentru
Situații urgente, persoane cu istoric de creditare mai slab sau care nu pot îndeplini cerințele stricte ale băncilor.
⚖️ Concluzie
🔹 Banca = costuri mai mici, dar timp și birocrație
🔹 IFN = acces rapid la bani, dar costuri mai mari
Alegerea corectă depinde de nevoia ta reală, timpul disponibil și capacitatea de rambursare”, a scris Paul Anghel, pe pagina sa de socializare.
