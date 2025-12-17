Un nou dosar cu impact major ajunge pe masa judecătorilor și zguduie structuri-cheie ale administrației centrale. Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara a anunțat trimiterea în judecată a patru persoane cu funcții importante în Guvern și în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), într-o cauză ce vizează abuzul de putere și constrângerea exercitată asupra unui funcționar de conducere.

Printre inculpați se află Nedelcea Constantin-Flavius, secretar de stat la data faptelor în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Potrivit procurorilor, acesta este acuzat de instigare la abuz în serviciu, în formă continuată, „dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”. Dosarul vizează presupuse presiuni politice, mutări ilegale din funcții de conducere și acte de constrângere morală la nivelul ANPC.

În același dosar, anchetatorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată, tot în stare de libertate, a altor trei inculpați:

-Hotca Sebastian-Ioan, vicepreședinte al ANPC, cu atribuții de președinte, pentru abuz în serviciu în formă continuată;

-Anghel Paul-Silviu, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul –ANPC, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj;

Vasile Elena-Mirela, director general al Direcției Generale Economice și Resurse Umane din ANPC, pentru complicitate la șantaj.

Conform rechizitoriului, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Sebastian Hotca, la instigarea directă a lui Flavius Nedelcea, ar fi dispus mutări temporare și repetate ale unei persoane din conducerea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin. Procurorii susțin că aceste decizii ar fi încălcat legea, care permite astfel de mutări doar în interesul instituției. Deși persoana vătămată ocupa funcția prin concurs încă din 2014, aceasta ar fi fost retrogradată temporar în mai multe rânduri, pe perioade care, cumulat, ar fi însumat luni întregi. Scopul real ar fi fost „eliberarea” postului pentru o altă persoană, recent angajată și susținută politic.

Ancheta mai indică faptul că, la 29 august 2024, Paul Anghel-Silviu ar fi recurs la amenințări, intimidări și presiuni asupra aceleiași persoane vătămate, pentru a o determina să renunțe la funcția de conducere și să rămână în concediul pentru creșterea copilului. Aceste fapte sunt încadrate de procurori ca acte de constrângere morală, constituind infracțiunea de șantaj.

Un capitol deosebit de grav al cauzei vizează comportamentul lui Flavius Nedelcea după declanșarea investigației. DNA susține că, la 8 septembrie 2025, acesta ar fi avertizat un posibil participant, cu scopul de a îngreuna ancheta. Ulterior, potrivit procurorilor, inculpatul ar fi ales să colaboreze cu anchetatorii.

Cauza anunțată de DNA Timișoara completează o anchetă mai amplă, în urma căreia Flavius Nedelcea, Sebastian Hotca, Paul Anghel și Elena Mirela Vasile au fost deja trimiși în judecată, dosarul aflându-se pe rolul Curții de Apel București. Procurorii precizează că trimiterea în judecată nu încalcă prezumția de nevinovăție, însă cazul este considerat unul dintre cele mai sensibile dosare de la nivel central, cu implicații directe asupra conducerii ANPC și a Ministerului Economiei.