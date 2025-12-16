Comisia Europeană a prezentat primul „Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, menit să răspundă unei provocări majore cu care se confruntă milioane de cetățeni: accesul la locuințe de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile. Inițiativa urmărește să combată creșterea accelerată a prețurilor și chiriilor, care, în ultimul deceniu, a depășit 60% în cazul achizițiilor și 20% în cazul închirierilor, afectând mobilitatea forței de muncă, educația și formarea familiilor, precum și coeziunea socială și competitivitatea economică a UE.

Planul se concentrează pe mai multe direcții: creșterea ofertei de locuințe, stimularea investițiilor și reformelor, reglementarea închirierilor pe termen scurt în zonele supuse presiunii locative și sprijinirea celor mai vulnerabili, inclusiv tineri, studenți, lucrători esențiali și persoane cu venituri mici. Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, a subliniat că locuința trebuie tratată ca un drept fundamental, nu doar ca o marfă, iar planul va mobiliza resurse și investiții pentru a oferi un trai decent tuturor europenilor.

‘Acest plan stabilește acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile ca preț prin declanșarea de investiții, reglementarea închirierilor pe termen scurt, reducerea birocrației și sprijinirea persoanelor celor mai afectate din societatea noastră. Locuința nu este doar o marfă. Este un drept fundamental. Trebuie să mobilizăm fiecare euro și să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că în Europa toată lumea își poate permite un loc decent pe care să îl numească acasă’, a declarat Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

În cadrul inițiativei, Comisia va sprijini statele membre prin simplificarea normelor și procedurilor care restricționează oferta de locuințe, cu accent pe planificare și autorizare. Se propune și o legislație specială pentru închirierile pe termen scurt, menită să reducă presiunea locativă în zonele cele mai afectate. De asemenea, normele UE privind ajutoarele de stat vor fi revizuite pentru a facilita sprijinul financiar acordat locuințelor sociale și accesibile.

Planul include și Strategia europeană pentru construcții, menită să stimuleze un sector mai inovator și mai productiv, precum și noul Bauhaus European, care promovează proiecte durabile, eficiente energetic și accesibile. În prezent, Comisia a mobilizat deja 43 de miliarde de euro pentru locuințe și va continua să aloce resurse în cadrul următorului buget pe termen lung al UE. O platformă paneuropeană de investiții, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și alte instituții financiare, va sprijini implementarea proiectelor.

În paralel, Comisia va colabora cu autoritățile naționale și locale pentru a aplica soluții inovatoare pentru persoanele fără adăpost, bazate pe principiul „locuința pe primul loc”. Pentru a monitoriza progresul, va fi creată o Alianță europeană pentru locuințe, reunind state membre, regiuni, orașe, instituții UE, furnizori de locuințe, asociații și societatea civilă. Un raport privind implementarea planului va fi prezentat înainte de încheierea mandatului Comisiei.