Instituțiile Financiare Nebancare (IFN) sunt entități autorizate să acorde credite, însă nu funcționează după aceleași reguli ca băncile clasice. Principalul avantaj al IFN-urilor este viteza. În multe cazuri, aprobarea se face online, documentele cerute sunt puține, iar banii pot ajunge în cont chiar în aceeași zi.

Acesta este și motivul pentru care multe persoane aleg această variantă atunci când nu pot aștepta zile întregi analiza unui dosar bancar. Totuși, rapiditatea vine aproape întotdeauna cu un cost mai mare.

Băncile oferă, de regulă, credite cu dobânzi mai mici și costuri totale mai reduse. În schimb, procesul de aprobare poate fi mai strict. Solicitantul trebuie să prezinte venituri stabile, acte justificative, istoric financiar și, uneori, garanții suplimentare. De asemenea, analiza poate dura mai mult, în funcție de tipul creditului solicitat.

Prin comparație, IFN-urile au condiții minime de acces. Unele acceptă clienți cu venituri mici, cu istoric de credit slab sau chiar persoane refuzate anterior de bănci.

Din acest motiv, ele reprezintă o soluție de urgență pentru cei care nu se califică la finanțarea clasică.

„Activitatea de creditare se desfăşoară cu titlu profesional prin instituţii de credit (…) precum şi prin instituţii financiare nebancare”, prevede Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

Specialiștii avertizează însă că IFN-ul nu este neapărat o variantă mai bună, ci doar una mai rapidă și mai scumpă. Dobânzile pot fi semnificativ mai mari decât la bancă, iar costurile totale cresc rapid dacă rambursarea întârzie.

În practică, un credit mic luat pe termen scurt de la un IFN poate părea avantajos la prima vedere. Dacă cineva are nevoie urgentă de 1.000 sau 2.000 de lei, procedura simplă și aprobarea rapidă pot părea soluția ideală.

Problema apare atunci când ratele nu sunt plătite la timp sau când împrumutul este refinanțat repetat.

La bancă, contractele sunt de obicei mai detaliate, iar costurile mai ușor de comparat prin indicatori precum DAE, adică dobânda anuală efectivă. Și IFN-urile sunt obligate să afișeze aceste informații, însă mulți clienți se uită doar la suma primită și la rata lunară, fără să calculeze cât vor returna în total.

O altă diferență importantă ține de sumele oferite și perioada de rambursare. Băncile acordă adesea credite mai mari și pe perioade mai lungi, inclusiv pentru locuințe, mașini sau investiții personale. IFN-urile sunt orientate mai ales spre sume mici sau medii și perioade scurte de rambursare.

Pentru români, alegerea între bancă și Instituțiile Financiare Nebancare ar trebui făcută în funcție de necesitate, nu de grabă. Dacă există timp suficient și venituri stabile, banca este în general varianta mai ieftină și mai sigură pe termen lung.

Dacă apare o urgență reală și nu există altă soluție, IFN-ul poate acoperi rapid nevoia de lichidități, dar cu atenție maximă la costuri.

Experții recomandă citirea atentă a contractului înainte de semnare, verificarea dobânzii anuale efective, a comisioanelor și a penalităților pentru întârziere. De asemenea, este esențial ca împrumutul să fie luat doar dacă rata poate fi plătită fără dificultăți.

În ultimii ani, piața creditelor rapide a crescut puternic în România, mai ales datorită digitalizării. Multe IFN-uri promovează aprobări în câteva minute și bani imediat pe card. Mesajele de marketing pot fi atractive, însă decizia trebuie luată rațional.

Pe scurt, banca și IFN-ul nu sunt același lucru. Banca oferă de regulă bani mai ieftini, dar mai greu de obținut.

IFN-ul oferă bani mai repede, cu cerințe minime, dar la costuri mai ridicate. Pentru orice român care are nevoie de finanțare, diferența esențială este că viteza se plătește, iar uneori destul de scump.