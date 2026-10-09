Economia României a crescut cu 1,1% în 2024, potrivit datelor definitive ale INS. Industria și agricultura au înregistrat scăderi importante

Economia României a crescut cu 1,1% în anul 2024, comparativ cu 2023, potrivit datelor definitive publicate vineri, 9 octombrie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea este cu 0,2 puncte procentuale peste estimarea semidefinitivă anterioară. Industria și agricultura au înregistrat scăderi importante, în timp ce construcțiile, tranzacțiile imobiliare și comerțul au avut evoluții pozitive.

Produsul Intern Brut (PIB) al României a ajuns la 1.767.517,1 milioane de lei în 2024, la prețuri curente, conform datelor definitive publicate de Institutul Național de Statistică. În termeni reali, economia a crescut cu 1,1% față de anul precedent, comparativ cu avansul de 0,9% indicat de estimarea semidefinitivă.

Valoarea nominală a PIB a fost majorată cu 8.333,8 milioane de lei față de estimarea anterioară, de 1.759.183,3 milioane de lei. Deflatorul PIB a fost, de asemenea, revizuit de la 109,6% la 110,1%, raportat la anul 2023.

INS precizează că actualizarea datelor pentru 2024 a rezultat din îmbunătățiri metodologice și revizuiri de rutină. Instituția a revizuit și seriile statistice aferente perioadei 2018-2023, în conformitate cu cerințele Eurostat și cu actualizările conturilor administrațiilor publice.

Potrivit seriei revizuite, economia României crescuse cu 2,5% în 2023, cu 4,9% în 2022 și cu 5,9% în 2021.

Datele definitive privind evoluția PIB în 2024 indică reduceri semnificative ale volumului activității în industrie și agricultură, comparativ atât cu anul precedent, cât și cu estimările statistice publicate anterior.

În industrie, volumul activității s-a redus cu 14,4% față de 2023 (indice de volum: 85,6%), în timp ce estimarea semidefinitivă indica o scădere de numai 0,5%. Contribuția sectorului la creșterea PIB a fost revizuită de la -0,1 la -2,8 puncte procentuale, iar ponderea industriei în economie a fost stabilită la 17,4%.

Agricultura, silvicultura și pescuitul au înregistrat o scădere reală de 23,8% (indice de volum: 76,2%), față de reducerea de 5,7% estimată anterior. Contribuția acestui sector la evoluția PIB a fost modificată de la -0,2 la -0,8 puncte procentuale, iar ponderea sa în economie a ajuns la 2,6%.

Sectorul construcțiilor a înregistrat o creștere reală de 11,9% (indice de volum: 111,9%) în 2024, potrivit datelor definitive ale INS, după ce estimarea semidefinitivă indica o scădere de 2,8%. Contribuția construcțiilor la creșterea economică a fost revizuită de la -0,2 la +1,0 puncte procentuale, iar ponderea sectorului în PIB a ajuns la 9,9%.

Tranzacțiile imobiliare au consemnat o creștere reală de 24,8% (indice de volum: 124,8%), comparativ cu scăderea de 0,9% estimată anterior. Contribuția acestui sector la evoluția PIB a fost modificată de la -0,1 la +1,8 puncte procentuale.

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, transportul, depozitarea, hotelurile și restaurantele au înregistrat împreună o creștere reală de 5,6% (indice de volum: 105,6%), față de 1,9% în estimarea precedentă. Contribuția acestor activități la creșterea economică a fost revizuită de la +0,4 la +1,1 puncte procentuale.

Datele definitive ale INS arată că informațiile și comunicațiile au înregistrat o creștere reală de 1,2%, contribuind cu 0,1 puncte procentuale la avansul PIB, în timp ce intermedierile financiare și asigurările au consemnat o scădere a activității de 1,5%, fără contribuție netă la creșterea economică.

Activitățile profesionale, științifice și tehnice, împreună cu serviciile administrative și de suport, au scăzut cu 1,8%, iar administrația publică, apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială au înregistrat o reducere de 1,9%.

Activitățile culturale și recreative, reparațiile produselor de uz casnic și alte servicii au consemnat o scădere reală de 3,4%.

La nivelul întregii economii, valoarea adăugată brută s-a redus în termeni reali cu 0,2%, în timp ce impozitele nete pe produs au crescut în volum cu 14,6%. Acestea din urmă au contribuit cu 1,2 puncte procentuale la creșterea PIB.

Din perspectiva utilizării PIB, datele definitive pentru 2024 indică o creștere a cheltuielilor de consum ale gospodăriilor populației, concomitent cu reducerea formării brute de capital fix.

Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au crescut în termeni reali cu 5,1% (indice de volum: 105,1%), față de 5,7% în estimarea semidefinitivă. Contribuția acestora la creșterea PIB a fost revizuită de la 3,5 la 3,1 puncte procentuale.

Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populației a crescut cu 4,8%, iar cheltuielile pentru consumul final individual al administrațiilor publice au avansat cu 5,9%, după ce estimarea precedentă indica o scădere de 3,5%.

În schimb, cheltuielile pentru consumul final ale instituțiilor fără scop lucrativ aflate în serviciul gospodăriilor populației s-au redus cu 26,3%, față de creșterea de 5,9% estimată anterior.

Consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a crescut cu 2,6%, iar consumul final efectiv total a avansat cu 4,6%, contribuind cu 3,6 puncte procentuale la creșterea economică.

Formarea brută de capital fix a înregistrat o scădere reală de 7,3% (indice de volum: 92,7%), comparativ cu reducerea de 2,5% indicată anterior. Contribuția acestei componente la evoluția PIB a fost revizuită de la -0,7 la -1,9 puncte procentuale.

În același timp, contribuția variației stocurilor la creșterea economică a fost majorată de la 0,6 la 2,4 puncte procentuale.

Comerțul exterior al României a avut o contribuție negativă la evoluția PIB în 2024, pe fondul reducerii exporturilor de bunuri și servicii și al creșterii importurilor, potrivit datelor definitive ale INS.

Exporturile au scăzut în termeni reali cu 3,3% (indice de volum: 96,7%), față de reducerea de 2,5% estimată anterior. Importurile au crescut cu 3,8% (indice de volum: 103,8%), comparativ cu avansul de 4,0% indicat de datele semidefinitive.

Contribuția exportului net de bunuri și servicii la creșterea PIB a fost revizuită de la -2,7 la -3,0 puncte procentuale.

În valori nominale, exporturile de bunuri și servicii au însumat 626.183,4 milioane de lei, iar importurile au ajuns la 732.074,8 milioane de lei. Exportul net a înregistrat astfel o valoare negativă de 105.891,4 milioane de lei.

Potrivit INS, consumul final efectiv a însumat 1.401.169,2 milioane de lei în 2024, formarea brută de capital a ajuns la 472.239,3 milioane de lei, iar formarea brută de capital fix a fost de 439.476,8 milioane de lei, toate valorile fiind exprimate la prețuri curente.

Comunicatul integral al Institutului Național de Statistică (INS) poate fi consultat AICI: