Economia României a crescut cu doar 0,8% în 2025. INS a revizuit în creștere valoarea Produsului Intern Brut

Economia României a înregistrat o creștere de 0,8% în 2025, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor semidefinitive publicate vineri, 9 octombrie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS). Produsul Intern Brut (PIB) a fost estimat la 1.929,9 miliarde de lei, în prețuri curente. Noua evaluare indică o valoare mai mare decât cea anunțată inițial, în urma revizuirii datelor statistice.

Produsul Intern Brut al României a crescut în termeni reali cu 0,8% în 2025, față de 2024, conform estimării semidefinitive publicate de Institutul Național de Statistică, care modifică în creștere cu 0,1 puncte procentuale rezultatul comunicat anterior.

Valoarea PIB, calculată în prețuri curente, a fost revizuită de la 1.916.404,9 milioane de lei, în varianta provizorie, la 1.929.930,0 milioane de lei. Diferența dintre cele două estimări este de 13.525,1 milioane de lei, echivalentul unei majorări nominale de aproximativ 0,7%.

INS a modificat și deflatorul PIB, indicator care reflectă evoluția prețurilor bunurilor și serviciilor incluse în calculul produsului intern brut. Acesta a fost revizuit de la 108,2% la 108,4%, raportat la anul 2024.

Instituția precizează că actualizarea datelor pentru 2025 a rezultat din îmbunătățirile metodologice implementate și din revizuirile statistice de rutină. Totodată, seriile privind PIB pentru perioada 2018-2023 au fost revizuite în conformitate cu cerințele Eurostat, inclusiv pe baza actualizărilor din conturile administrațiilor publice.

Creșterea economică din 2025 a fost inferioară celei de 1,1% înregistrate în 2024 și celei de 2,5% din 2023. Potrivit seriei istorice prezentate de INS, economia României crescuse cu 4,9% în 2022 și cu 5,9% în 2021.

Evoluția economiei românești în 2025 a fost diferită de la un sector la altul, datele semidefinitive indicând creșteri în construcții, agricultură și tehnologia informației, dar și reduceri ale activității în industrie și în anumite categorii de servicii.

Sectorul construcțiilor a înregistrat o creștere reală de 6,9% față de 2024, nivel identic cu cel din estimarea provizorie. Contribuția sa la creșterea PIB a fost însă revizuită de la 0,5 la 0,7 puncte procentuale. Construcțiile au reprezentat 10,7% din formarea PIB, potrivit noii evaluări, comparativ cu 8,6% în varianta anterioară.

Agricultura, silvicultura și pescuitul au înregistrat un avans real de 6,9%, față de creșterea de 6,6% estimată inițial. Contribuția sectorului la creșterea economică a rămas de 0,2 puncte procentuale, iar ponderea sa în formarea PIB a fost revizuită de la 3% la 2,7%.

În industrie, volumul activității s-a redus cu 0,1% față de anul precedent. Estimarea reprezintă o îmbunătățire de 0,1 puncte procentuale comparativ cu datele provizorii, care indicau o scădere de 0,2%. Industria a avut o pondere de 16,7% în PIB, fără o contribuție pozitivă la creșterea economică.

Sectorul informațiilor și comunicațiilor a crescut cu 4,3%, peste avansul de 4,1% calculat anterior. Contribuția acestuia la creșterea PIB a rămas de 0,3 puncte procentuale, iar ponderea în economie a fost revizuită la 6,8%.

În schimb, grupul de activități care include comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, transportul, depozitarea, hotelurile și restaurantele a înregistrat o scădere reală de 0,4%. Datele provizorii indicau o contracție de 0,2%. Contribuția acestui grup la creșterea PIB a fost modificată de la zero la -0,1 puncte procentuale.

Datele semidefinitive ale INS arată că mai multe categorii de servicii au înregistrat scăderi ale volumului de activitate în 2025, cele mai importante fiind consemnate în sectorul activităților profesionale, științifice, tehnice și administrative.

Acest grup de activități, care include și serviciile suport, a înregistrat o reducere reală de 4,1%, comparativ cu scăderea de 4% din estimarea provizorie. Contribuția sa la evoluția PIB a rămas negativă, de -0,3 puncte procentuale, iar ponderea în economie a fost de 7,8%.

Intermedierile financiare și asigurările au consemnat o diminuare de 0,7%, față de reducerea de 1% estimată anterior. Sectorul a reprezentat 3% din PIB și a avut o contribuție nulă la creșterea economică, potrivit datelor rotunjite publicate de INS.

Tranzacțiile imobiliare au înregistrat un avans real de 0,6%, fără modificări față de estimarea provizorie. Contribuția acestora la creșterea PIB a fost revizuită de la zero la 0,1 puncte procentuale, iar ponderea în economie a ajuns la 8,7%.

În sectorul care reunește administrația publică, apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, sănătatea și asistența socială, volumul activității s-a redus cu 0,4%. Contribuția la creșterea PIB a fost revizuită la -0,1 puncte procentuale, de la zero în varianta provizorie.

Activitățile de spectacole, culturale și recreative, împreună cu reparațiile produselor de uz casnic și alte servicii, au înregistrat o scădere de 0,1%, după ce datele anterioare indicau o creștere de 0,5%.

Din perspectiva utilizării PIB, datele publicate de INS pentru 2025 indică o reducere a consumului final efectiv total cu 0,2% față de anul precedent, în timp ce investițiile în active fixe au continuat să crească.

Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populației a scăzut cu 0,3%, în condițiile în care estimarea provizorie indica o creștere de 0,6%. Contribuția acestui indicator la evoluția PIB a fost revizuită de la +0,4 la -0,2 puncte procentuale.

În schimb, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației a crescut cu 0,5%, fără modificări față de estimarea inițială. Contribuția sa la creșterea economică a rămas de 0,3 puncte procentuale.

Diferența dintre cei doi indicatori rezultă din structura consumului final individual efectiv, care include, pe lângă cheltuielile gospodăriilor pentru bunuri și servicii, consumul individual finanțat de administrațiile publice și de instituțiile fără scop lucrativ care deservesc populația.

Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice a scăzut cu 6,1%, față de creșterea de 1% estimată provizoriu. Contribuția acestui indicator la evoluția PIB a fost modificată de la +0,1 la -0,5 puncte procentuale.

În același timp, consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a crescut cu 0,8%, după ce evaluarea anterioară indica o reducere de 5,4%. Contribuția sa la creșterea PIB a fost revizuită de la -0,6 la +0,1 puncte procentuale.

Potrivit metodologiei INS, consumul colectiv al administrațiilor publice include servicii publice generale, apărare națională, securitatea teritoriului, menținerea ordinii publice, activități legislative, de reglementare și cercetare-dezvoltare.

Investițiile în active fixe au avut o contribuție pozitivă la creșterea economiei în 2025, formarea brută de capital fix înregistrând un avans real de 3,6%, potrivit datelor semidefinitive ale Institutului Național de Statistică.

Estimarea reprezintă o revizuire în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de varianta provizorie, care indica un avans de 3,4%. Contribuția acestui indicator la creșterea PIB a rămas de 0,9 puncte procentuale.

Formarea brută de capital fix a reprezentat 25,2% din PIB, comparativ cu ponderea de 25,6% calculată anterior. În prețuri curente, valoarea indicatorului s-a ridicat la 485.835,4 milioane de lei.

Formarea brută de capital, indicator mai larg care include și variația stocurilor, a totalizat 529.576,4 milioane de lei, înregistrând o creștere reală de 4,7% față de 2024.

Contribuția variației stocurilor la creșterea PIB a fost revizuită de la 0,5 la 0,4 puncte procentuale, în timp ce ponderea acesteia în formarea PIB a fost modificată de la 0,3% la 2,3%.

Comerțul exterior cu bunuri și servicii a influențat negativ evoluția PIB în 2025, deoarece importurile au înregistrat un ritm de creștere reală superior celui consemnat de exporturi, potrivit estimărilor semidefinitive publicate de INS.

Exporturile de bunuri și servicii au crescut cu 4,2% față de 2024, după ce datele provizorii indicau un avans de 4,3%. În prețuri curente, valoarea exporturilor a fost de 679.359,4 milioane de lei.

Importurile de bunuri și servicii au avansat cu 4,5%, comparativ cu estimarea anterioară de 4,9%. Valoarea acestora a ajuns la 776.897,4 milioane de lei, în prețuri curente.

Diferența dintre importuri și exporturi a determinat un export net negativ de 97.538 milioane de lei. Ponderea exportului net în PIB a fost de -5,1%, față de -5,2% în varianta provizorie.

Contribuția exportului net de bunuri și servicii la creșterea economică a fost revizuită de la -0,5 la -0,4 puncte procentuale.

Separat, exporturile au avut o contribuție pozitivă de 1,5 puncte procentuale la evoluția PIB, în timp ce contribuția importurilor, care se scade în calculul produsului intern brut, a fost de 1,9 puncte procentuale.

Institutul Național de Statistică a precizat, în comunicatul din 9 octombrie 2026, că rezultatele prezentate pentru anul 2025 reprezintă date semidefinitive, calculate după actualizarea informațiilor statistice și aplicarea revizuirilor metodologice.

Valoarea adăugată brută totală a fost estimată la 1.740.351,9 milioane de lei, reprezentând 90,2% din PIB. În termeni reali, aceasta a crescut cu 0,8% față de 2024.

Impozitele nete pe produs au totalizat 189.578,1 milioane de lei, echivalentul a 9,8% din PIB, și au înregistrat o creștere reală de 0,4%. Indicatorul reprezintă diferența dintre impozitele pe produs datorate bugetului de stat, inclusiv TVA și accize, și subvențiile pe produs plătite de la buget.

Conform calendarului anunțat de INS, datele definitive privind Produsul Intern Brut al României pentru anul 2025 urmează să fie publicate la 11 octombrie 2027.

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Comunicatul de presă nr. 256 din 9 octombrie 2026, „Produsul Intern Brut – date anuale semidefinitive”: