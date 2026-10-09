INS: PIB-ul României a scăzut în primul semestru din 2026.PIB-ul din trimestrul II 2026, nemodificat faţă de trimestrul I din 2026

Economia României a înregistrat o scădere în primul semestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. PIB-ul s-a diminuat cu 1,6% pe seria ajustată sezonier și cu 0,6% pe seria brută. Consumul gospodăriilor și industria au avut contribuții negative, în timp ce construcțiile și investițiile au înregistrat evoluții pozitive în estimările revizuite.

Produsul Intern Brut al României a rămas nemodificat în trimestrul al doilea din 2026 față de primele trei luni ale anului, însă a scăzut comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În primul semestru, economia a înregistrat o contracție de 0,6% pe seria brută și de 1,6% pe seria ajustată sezonier. Datele revizuite arată evoluții diferite între sectoarele economice, în timp ce consumul gospodăriilor a continuat să aibă o contribuție negativă la dinamica PIB.

Produsul Intern Brut al României s-a menținut la același nivel în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu trimestrul precedent, conform seriei ajustate sezonier. În schimb, raportat la trimestrul al doilea din 2025, economia a înregistrat o scădere de 1,9%.

Potrivit Institutului Național de Statistică, PIB-ul estimat pentru trimestrul al doilea din 2026 a ajuns la 529.676,6 milioane de lei, exprimat în prețuri curente, pe seria ajustată sezonier.

Pe seria brută, valoarea PIB-ului pentru aceeași perioadă a fost estimată la 501.069,2 milioane de lei, în prețuri curente. În termeni reali, indicatorul a scăzut cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Diferențele dintre cele două serii statistice țin de ajustările aplicate datelor pentru a evidenția mai bine evoluția activității economice. Seria ajustată sezonier permite compararea perioadelor succesive prin eliminarea influenței sezonalității și a anumitor efecte calendaristice.

Datele provizorii publicate de INS arată că economia României a înregistrat o evoluție negativă în ansamblul primelor șase luni din 2026.

PIB-ul estimat pentru semestrul întâi a fost de 1.035.681,6 milioane de lei, în prețuri curente, pe seria ajustată sezonier. În termeni reali, acesta a scăzut cu 1,6% comparativ cu primul semestru din 2025.

Pe seria brută, PIB-ul pentru aceeași perioadă a fost estimat la 907.159,4 milioane de lei, tot în prețuri curente. Scăderea în termeni reali față de primele șase luni ale anului trecut a fost de 0,6%.

Prin urmare, indiferent de seria statistică analizată, datele indică o contracție a economiei în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

INS precizează că estimările au fost revizuite față de varianta provizorie publicată anterior, prin comunicatul de presă nr. 223 din 7 septembrie 2026. Modificările au rezultat atât din revizuirea datelor pentru perioada 2018-2025, cât și din actualizarea estimărilor pentru trimestrul al doilea din 2026.

Revizuirea datelor statistice a modificat contribuțiile unor ramuri economice la dinamica PIB. Comparativ cu estimarea anterioară, dinamica produsului intern brut s-a modificat cu 0,2 puncte procentuale, iar cea a valorii adăugate brute a crescut cu 0,3 puncte procentuale.

În agricultură, silvicultură și pescuit, contribuția la creșterea PIB a rămas la plus 0,1%. Volumul activității a fost însă revizuit în creștere cu 0,6 puncte procentuale, de la 105,5% la 106,1%.

Industria a continuat să aibă o contribuție negativă, dar estimarea a fost ușor îmbunătățită. Aceasta a trecut de la minus 0,7% la minus 0,6%, în timp ce volumul activității a crescut cu 0,3 puncte procentuale, de la 95,8% la 96,1%.

Construcțiile au înregistrat o revizuire pozitivă a contribuției la dinamica PIB, de la plus 0,9% la plus 1,2%. Volumul activității a ajuns la 115,4%, comparativ cu 115,3% în estimarea precedentă.

În sectorul care cuprinde comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transporturile, depozitarea, hotelurile și restaurantele, contribuția negativă s-a redus de la minus 1% la minus 0,9%. Volumul activității a fost revizuit în creștere de la 95,5% la 95,7%.

În cazul informațiilor și comunicațiilor, contribuția la modificarea PIB a rămas la minus 0,2%, deși volumul activității a fost revizuit în creștere de la 97,2% la 97,5%.

Intermedierile financiare și asigurările au păstrat o contribuție pozitivă de 0,1%, iar volumul activității a rămas la 101,5%.

Una dintre modificările nefavorabile din estimarea actualizată a vizat tranzacțiile imobiliare. Contribuția acestui sector la dinamica PIB a fost revizuită de la minus 0,5% la minus 0,7%.

În același timp, volumul activității din tranzacțiile imobiliare a scăzut față de estimarea anterioară, de la 93,2% la 91,7%, ceea ce reprezintă o ajustare de minus 1,5 puncte procentuale.

În cazul activităților profesionale, științifice și tehnice, precum și al serviciilor administrative și de suport, contribuția la creșterea PIB a rămas pozitivă, la 0,1%. Volumul activității a fost revizuit în creștere de la 101,3% la 101,7%.

Administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, sănătatea și asistența socială au avut o contribuție negativă de 0,3%, neschimbată față de estimarea precedentă. Volumul activității a rămas la 98%.

În schimb, activitățile de spectacole, culturale și recreative, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii au păstrat o contribuție pozitivă de 0,6% la creșterea PIB. Volumul activității a fost revizuit în creștere de la 111,8% la 112,8%.

INS a mai anunțat că volumul impozitelor nete pe produs a fost revizuit în scădere cu 0,9 puncte procentuale, de la 105,3% la 104,4%.

Din perspectiva utilizării PIB, datele publicate de INS arată că cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au avut o contribuție negativă de 1,9% la dinamica produsului intern brut. Această contribuție a rămas neschimbată față de estimarea anterioară, iar volumul consumului a fost menținut la 96,9%.

Cheltuielile pentru consumul final individual al administrațiilor publice au avut, la rândul lor, o contribuție negativă de 0,1%. Volumul acestora a fost însă revizuit în scădere cu 0,9 puncte procentuale, de la 99,2% la 98,3%.

O modificare a fost înregistrată și în cazul consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice. Contribuția acestuia la dinamica PIB a fost revizuită de la 0% la minus 0,2%, pe fondul reducerii volumului cu 1,5 puncte procentuale, de la 100% la 98,5%.

În schimb, formarea brută de capital fix a avut o contribuție pozitivă mai mare decât în estimarea precedentă. Aceasta a fost revizuită de la plus 4,1% la plus 4,3%, în timp ce volumul a crescut cu 3,4 puncte procentuale, de la 116,5% la 119,9%.

Formarea brută de capital fix reflectă investițiile în active fixe, precum construcțiile, echipamentele și alte bunuri utilizate în activitatea economică. Contribuția sa pozitivă a compensat parțial efectele negative asociate consumului și altor componente ale economiei.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică sunt provizorii și pot fi revizuite pe măsură ce devin disponibile informații statistice suplimentare. Estimările actualizate oferă o imagine a evoluției economiei în primul semestru din 2026, perioadă în care PIB-ul a scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent, atât pe seria brută, cât și pe seria ajustată sezonier.

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