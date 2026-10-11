Roboți „angajați” la supermarket în locul oamenilor. Soluția din Danemarca poate revoluționa shopping-ul în magazine (VIDEO)

Roboții umanoizi ar putea deveni o prezență obișnuită în supermarketurile din Danemarca, unde sunt testați pentru aprovizionarea rafturilor și preluarea sarcinilor repetitive. Salling Group vrea ca mașinile să lucreze independent până la începutul anului 2027, în special noaptea, când magazinele sunt închise. Deocamdată, roboții au nevoie de supraveghere umană și se mișcă mai lent decât angajații.

Roboții umanoizi sunt testați în supermarketurile din Danemarca pentru a prelua o parte din munca fizică repetitivă a angajaților.

Grupul Salling, cel mai mare retailer danez, experimentează soluții care ar putea permite aprovizionarea autonomă a rafturilor începând de la începutul anului 2027, în special pe timpul nopții.

Într-un supermarket Føtex din apropierea orașului Copenhaga, roboții învață să ridice produse, să le transporte și să le așeze pe rafturi. Mașinile sunt dezvoltate de start-up-ul danez Hive Robots și construite de compania chineză Unitree.

Antrenamentele au început în luna iunie, însă roboții nu lucrează încă independent. Operatorii umani controlează fiecare mișcare, ajutând sistemele de inteligență artificială să învețe cum să manipuleze diferite produse, potrivit Euronews.

Obiectivul companiei este ca roboții să poată aproviziona rafturile fără intervenție umană până la începutul anului 2027. Activitatea ar urma să se desfășoare în principal noaptea, când magazinele sunt închise.

Experimentul face parte dintr-un program mai amplu derulat de Salling Group, care operează peste 2.000 de magazine în șase țări europene.

Potrivit reprezentanților Føtex, angajații petrec între 40% și 50% din timpul de lucru pentru reaprovizionarea rafturilor. Retailerul speră că roboții vor prelua treptat o parte din aceste sarcini repetitive, permițând personalului să se concentreze mai mult asupra clienților.

Pe viitor, mașinile ar putea fi folosite și pentru verificarea termenelor de expirare, identificarea rafturilor goale și detectarea produselor așezate în locuri greșite.

Tehnologia are însă limite. Roboții lucrează în prezent mai încet decât oamenii și au nevoie de supraveghere atentă. În plus, legislația daneză ar trebui modificată înainte ca aceștia să poată circula autonom printre cumpărători.

Deocamdată, testele se concentrează pe activitățile desfășurate noaptea și pe sarcinile care nu presupun interacțiunea directă cu clienții.