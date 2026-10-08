IKEA investește 130 de milioane de euro în România. Compania pregătește 10 noi locații și reduceri de prețuri

IKEA anunță investiții de aproximativ 130 de milioane de euro în România, în următorii trei ani, pentru extinderea rețelei și modernizarea magazinelor existente. Compania intenționează să deschidă 10 noi locații în București și în alte orașe din țară. Planul include și modernizarea magazinului din Băneasa, precum și investiții pentru reducerea prețurilor în anul financiar 2027.

IKEA pregătește extinderea operațiunilor din România printr-un program de investiții de 125 de milioane de euro, care va fi implementat în următorii trei ani și va include atât dezvoltarea rețelei comerciale, cât și modernizarea infrastructurii existente. Separat, retailerul suedez va aloca 4,4 milioane de euro pentru reducerea prețurilor în anul financiar 2027.

Din bugetul destinat dezvoltării, aproximativ 55 de milioane de euro vor finanța deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienții, în București și în alte localități din România.

Potrivit companiei, extinderea vizează inclusiv orașe în care IKEA este deja prezentă, precum Cluj-Napoca, Iași și Sibiu. În paralel, retailerul analizează intrarea pe noi piețe locale, printre care Craiova, Pitești și Galați.

Noile unități nu vor avea obligatoriu dimensiunile magazinelor tradiționale, precum cele din Băneasa și Pallady. Compania intenționează să utilizeze mai multe formate comerciale, în funcție de caracteristicile fiecărei zone și de accesibilitatea pentru clienți.

Strategia de extindere a IKEA în România presupune dezvoltarea unor spații comerciale adaptate atât zonelor periferice, cât și centrelor urbane cu trafic ridicat, inclusiv prin colaborări cu operatori de retail și centre comerciale existente.

Compania ia în calcul unități de dimensiuni mai reduse, care să permită accesul clienților la produse și servicii fără deplasarea către magazinele de mari dimensiuni.

Această abordare face parte din strategia Ingka Group, grupul care operează majoritatea magazinelor IKEA la nivel internațional și care urmărește extinderea prezenței comerciale prin formate flexibile, completate de servicii digitale.

Ekaterina Egorova, CEO & CSO IKEA South East Europe, a explicat că investițiile vor acoperi atât magazinele tradiționale, cât și noile concepte comerciale.

„Investim atât în formatele noastre tradiționale, cât și în formate mai mici, care, completate de soluții și servicii digitale, ne aduc mai aproape de clienți și de nevoile lor”, spune Ekaterina Egorova, CEO & CSO IKEA South East Europe.

Deocamdată, IKEA nu a comunicat ce format comercial va fi utilizat pentru fiecare dintre cele 10 locații anunțate. De asemenea, compania nu a prezentat un calendar individual al inaugurărilor.

O parte importantă a programului de investiții anunțat de IKEA România este destinată modernizării operațiunilor existente, pentru care compania a rezervat aproximativ 70 de milioane de euro din bugetul total de dezvoltare de 125 de milioane de euro.

Din această sumă, peste 60 de milioane de euro vor fi direcționate către modernizarea magazinului IKEA Băneasa din București.

Lucrările sunt programate să înceapă în primăvara anului 2027 și vor fi organizate în mai multe etape. Potrivit companiei, magazinul își va continua activitatea pe durata intervențiilor.

Proiectul prevede reamenajarea și eficientizarea spațiilor existente, dar și modificări ale zonelor destinate vizitatorilor.

Reprezentanții IKEA au anunțat anterior că restaurantul magazinului din Băneasa va fi modernizat, iar capacitatea acestuia va fi dublată. Totodată, vor fi amenajate noi spații de joacă pentru copii.

Magazinul din Băneasa are o contribuție importantă la activitatea IKEA în România. Unitatea înregistrează anual peste două milioane de vizitatori și concentrează aproape jumătate din traficul cumulat al celor trei magazine operate de companie pe piața locală.

Pe lângă extinderea rețelei și modernizarea magazinelor, IKEA România a prevăzut un buget separat de 4,4 milioane de euro pentru reducerea prețurilor produselor comercializate pe piața locală în anul financiar 2027.

Acesta a început la 1 septembrie 2026 și se va încheia la 31 august 2027.

Alocarea pentru România este inclusă într-un program european mai amplu, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, prin care IKEA urmărește diminuarea prețurilor pentru consumatori.

Compania precizează că, începând din septembrie 2026, a aplicat reduceri medii de 20% pentru sute de produse comercializate atât în magazinele fizice, cât și prin platforma online.

În plus, în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2026, o selecție suplimentară de articole beneficiază de prețuri reduse cu 25%. Această măsură se aplică exclusiv produselor achiziționate din magazinele IKEA.

Potrivit retailerului, investițiile destinate reducerii prețurilor fac parte dintr-o strategie pe termen lung privind accesibilitatea produselor, fără a fi limitate la o singură campanie promoțională.

Înaintea extinderii anunțate pentru următorii trei ani, rețeaua IKEA din România cuprinde trei magazine de mari dimensiuni, dintre care două sunt situate în București, iar al treilea funcționează în Timișoara.

Compania dispune și de șase Studiouri de Planificare și Comandă, amplasate în București, în centrele comerciale Orhideea și Grand Arena, precum și în Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași.

Aceste unități completează activitatea magazinelor tradiționale, oferind clienților posibilitatea de a planifica și comanda produse printr-un format comercial diferit.

Rețeaua locală include, de asemenea, cinci Puncte de Ridicare Comenzi, disponibile în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu și București.

Cel mai recent Studio de Planificare și Comandă a fost inaugurat la Iași, în complexul comercial Egros Shopping. Deschiderea a reprezentat o nouă etapă în dezvoltarea acestui format pe piața românească.

Planul de investiții prezentat de IKEA pentru următorii trei ani prevede dezvoltarea simultană a mai multor tipuri de unități comerciale, de la magazine tradiționale până la spații de dimensiuni reduse, studiouri de planificare și puncte de ridicare a comenzilor.

Compania intenționează să completeze aceste formate cu servicii digitale, astfel încât extinderea rețelei să nu depindă exclusiv de construirea unor magazine de mari dimensiuni.

După aproape două decenii de activitate în România, IKEA își structurează programul de dezvoltare în jurul a trei componente: deschiderea unor noi locații, modernizarea operațiunilor existente și alocarea de fonduri pentru reducerea prețurilor produselor.