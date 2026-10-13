Vremuri tot mai grele pentru români. Cristian Păun anunță ce produse și servicii ar putea deveni un lux

Creșterea prețurilor va continua să afecteze toate categoriile de bunuri și servicii, avertizează economistul Cristian Păun, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București. Acesta consideră că românii vor trebui să își regândească bugetele, să reducă unele cheltuieli și să caute modalități de creștere a veniturilor. Printre schimbările anticipate se numără renunțarea la produse premium, reducerea cheltuielilor pentru servicii și utilizarea mai frecventă a transportului public.

Cristian Păun a explicat, la TVR INFO, că evoluția prețurilor carburanților reprezintă unul dintre factorii care vor continua să pună presiune asupra costurilor suportate de populație.

Potrivit economistului, situația de pe piețele internaționale ale petrolului, precum și dificultățile legate de extracția și transportul acestei resurse, influențează prețurile finale.

„Din punctul meu de vedere, scumpirile vor fi în continuare o problemă pentru toate categoriile de bunuri și servicii, pentru că avem această problemă a carburanților, care nu ține de noi și pe care nu prea putem să o controlăm”, a declarat Cristian Păun. „Petrolul s-a scumpit, a devenit o resursă greu de extras și de transportat din zona de extracție și este destul de nesigur să faci acest lucru. Evident că se vede în preț, se vede în cost”, a adăugat acesta.

În opinia profesorului universitar, românii ar trebui să acorde o atenție mai mare dezvoltării profesionale, pentru a-și îmbunătăți perspectivele financiare.

Acesta consideră că investițiile în educație și dobândirea unor competențe suplimentare pot contribui la creșterea veniturilor.

„Chiar dacă sună cinic sau poate este un sfat ciudat, eu, ca profesor, nu pot decât să spun că primul pas pe care ar trebui să-l facem este să investim în noi. Adică să încercăm, prin investițiile în noi, în educație, să adăugăm mai multă valoare în tot ceea ce facem”, a declarat economistul.

Cristian Păun a adus în discuție și posibilitatea unui al doilea loc de muncă. În cazul studenților la economie, acesta a menționat inclusiv învățarea mecanismelor investițiilor bursiere.

„Putem să ne gândim la un al doilea job, iar aici discuțiile sunt complexe. Studenților mei le spun, de exemplu, că, fiind studenți în economie, al doilea job ar putea să fie acela de investitor pe bursă și să învețe să facă aceste investiții”, a afirmat profesorul. „Adăugarea unui venit suplimentar este, într-adevăr, o strategie foarte bună pentru cei care au probleme cu veniturile”, a adăugat acesta.

Totuși, investițiile bursiere presupun riscuri și nu garantează obținerea unor venituri suplimentare.

În ceea ce privește gestionarea bugetului, economistul consideră că reducerea risipei și prioritizarea cheltuielilor sunt importante, dar nu pot reprezenta singura soluție.

„Strategia noastră trebuie să vizeze și partea de venituri, pentru că, dacă mergem doar pe cheltuieli, la un moment dat ajungem să tot tăiem, dar sunt cheltuieli pe care nu le putem scoate de pe listă, oricât de mult ne-am chinui”, a explicat acesta.

Cristian Păun anticipează că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor va determina schimbări în comportamentul de consum.

În opinia sa, produsele premium, inclusiv cele bio sau eco, ar putea pierde teren în fața alternativelor mai accesibile, pe măsură ce consumatorii își vor concentra cheltuielile asupra produselor esențiale.

Această evoluție ar putea avea consecințe și pentru producătorii care activează în segmentele respective.

„În perioada următoare, produsele premium, de tip bio sau eco, nu prea o să-și găsească locul în multe dintre coșurile de consum ale românilor, ceea ce înseamnă un avertisment clar pentru cei care produc așa ceva. Vor fi loviți destul de tare”, consideră Cristian Păun.

Românii ar putea renunța la salon și la alte servicii

Scumpirea serviciilor ar putea determina unele persoane să renunțe la cheltuieli considerate neesențiale și să caute alternative mai ieftine.

Economistul a oferit exemplul serviciilor de îngrijire personală, precum tunsul, manichiura și pedichiura, pe care unii consumatori ar putea prefera să le realizeze acasă.

„Mulți români o să și deja o fac. Loviți de serviciile care se scumpesc, vor decide poate să se tundă acasă, să-și ia o mașină de tuns și să se tundă acasă. Sau nu știu, nu mai merg la manchiură, pedichiură, confort și așa mai departe, pentru că va fi mult mai scump și complicat să faci asta.”

O altă schimbare anticipată de Cristian Păun privește modul în care românii aleg să se deplaseze.

În condițiile în care carburanții rămân scumpi, economistul recomandă utilizarea mai frecventă a transportului în comun și luarea în calcul a unor mijloace alternative de deplasare.

„Este de preferat să folosim mai mult transportul în comun, să ne gândim să facem investiții nu doar în noi, ci și în modul în care trăim”, a spus el.

Profesorul consideră că autoturismele hibride și electrice pot reprezenta alternative la mașinile diesel cu un consum ridicat în oraș.

„De exemplu, o mașină hibridă, o mașină electrică, de preferat electrică, care se încarcă de la o priză, este mai de dorit decât un diesel care consumă zece litri la suta de kilometri în oraș”, afirmă Păun.

Acesta a menționat și utilizarea bicicletei, a trotinetei sau mersul pe jos, acolo unde aceste variante sunt posibile.

În opinia economistului, schimbarea obiceiurilor de consum este deja vizibilă, iar adaptarea la noile condiții economice va deveni tot mai importantă.