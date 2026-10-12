Taxele care ar trebui eliminate în România. Florin Cîțu cere schimbări majore pentru 2027

Fostul premier Florin Cîțu propune reducerea TVA la 19%, scăderea impozitului pe dividende de la 16% la 5% și eliminarea mai multor obligații fiscale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că bugetul pentru 2027 ar trebui construit în jurul unor măsuri care să reducă povara fiscală și intervenția statului în economie.

Florin Cîțu consideră că viitorul Guvern ar trebui să acorde prioritate reducerii taxelor și simplificării obligațiilor fiscale. Fostul premier a prezentat o serie de măsuri pe care le consideră necesare pentru elaborarea bugetului din 2027.

„Dacă guvernul are ca obiectiv bunăstarea românilor, atunci construiește bugetul pentru 2027 în jurul acestor măsuri”, a transmis acesta.

Printre propunerile sale se numără reducerea TVA la 19% și diminuarea impozitului pe dividende de la 16% la 5%.

Fostul premier solicită și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time și a concediilor medicale.

O altă măsură vizează contribuția la asigurările sociale de sănătate. Cîțu propune ca aceasta să fie calculată o singură dată, în funcție de cel mai mare venit obținut, fără contribuții separate pentru fiecare sursă de venit.

Pe lista propunerilor se află și eliminarea taxei pe stâlp, precum și renunțarea la plafonările de prețuri și la alte intervenții despre care Florin Cîțu susține că distorsionează piața.

Totodată, fostul premier cere eliminarea obligației de reautorizare a produselor și serviciilor deja autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Acesta susține și eliminarea cerințelor naționale care dublează procedurile de autorizare și reglementările europene.

Măsurile prezentate reprezintă propunerile fostului premier, nu modificări fiscale adoptate de autorități.

Fostul premier critică posibilitatea continuării politicilor de majorare a taxelor și de extindere a intervenției statului în economie.

„Dacă urmărește bunăstarea statului, continuă ce a făcut până acum: taxe mai mari, mai multă intervenție și mai puțină libertate economică”, a afirmat acesta.

Florin Cîțu consideră că primul indiciu privind direcția fiscală a viitorului Executiv va fi componența acestuia, înainte de elaborarea bugetului pentru 2027.