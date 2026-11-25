Statele Unite și Rusia exercită presiuni pentru regândirea arhitecturii de securitate a Europei, în contextul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. O analiză prezintă cinci scenarii posibile, de la consolidarea organizațiilor existente până la negocierea unui nou tratat european. Potrivit oficialilor și experților consultați, cel mai probabil rezultat este însă păstrarea actualului sistem de securitate.

Viitorul securității europene a devenit unul dintre subiectele importante ale negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin solicită de mai mulți ani o reorganizare a sistemului de apărare european, inclusiv retragerea unor forțe NATO și acordarea unui rol mai important Moscovei în deciziile privind securitatea continentului.

Potrivit POLITICO, administrația președintelui american Donald Trump s-a apropiat parțial de această abordare, în încercarea de a obține un acord de pace.

Jared Kushner, trimisul special al lui Trump pentru pace, a declarat că garanțiile de securitate acordate Ucrainei trebuie analizate împreună cu viitoarea arhitectură europeană de securitate.

Totuși, oficialii europeni resping ideea unor negocieri în care continentul să nu fie reprezentat sau a unor decizii unilaterale privind aderarea Ucrainei la NATO.

Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, consideră că Europa dispune deja de o ordine de securitate și că aceasta nu trebuie schimbată.

POLITICO a discutat cu 12 oficiali europeni, diplomați NATO și experți, identificând cinci scenarii pentru perioada de după război. Acestea nu se exclud în totalitate reciproc.

Probabilitate evaluată la 3 din 5.

Primul scenariu presupune consolidarea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), una dintre puținele structuri europene de securitate din care Rusia continuă să facă parte.

Organizația ar putea avea un rol important în monitorizarea încetării focului, reducerea riscurilor militare și negocierea unor măsuri de consolidare a încrederii.

Documentul de la Viena prevede deja mecanisme de transparență militară, inclusiv notificarea cu cel puțin 42 de zile înaintea unor activități militare care implică minimum 9.000 de soldați.

Potrivit expertului Ulrich Kühn, din cadrul institutului IFSH, OSCE ar putea oferi un cadru deja existent pentru gestionarea perioadei de după încheierea războiului.

Secretarul general al organizației, Feridun Sinirlioğlu, susține extinderea rolului OSCE în dialogul privind securitatea europeană.

Principalul obstacol este însă procesul decizional bazat pe consens, într-o organizație cu 57 de membri.

Probabilitate evaluată la 2 din 5.

Al doilea scenariu vizează reactivarea Consiliului NATO-Rusia, înființat în 2002 pentru consultări și cooperare în domeniul securității.

Formatul a permis anterior încheierea unor acorduri limitate, inclusiv privind salvarea echipajelor submarinelor și combaterea terorismului.

Consiliul nu oferea însă Rusiei drept de veto asupra deciziilor NATO.

Ultima reuniune a avut loc cu aproximativ o lună înaintea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris ulterior acest mecanism drept unul care nu mai funcționează.

Potrivit unor diplomați ai Alianței, reluarea dialogului ar putea contribui la gestionarea situațiilor de criză după un acord de pace.

Există însă temeri că reactivarea Consiliului ar putea conferi Moscovei o legitimitate politică suplimentară.

Probabilitate evaluată la 1 din 5.

O altă posibilitate este negocierea unui tratat de securitate la nivel european, care să completeze sau chiar să înlocuiască actualele mecanisme.

Un asemenea acord ar putea ține cont de aderarea Finlandei și Suediei la NATO, de aspirațiile europene ale Ucrainei și de noile riscuri militare asociate inteligenței artificiale.

Totuși, această variantă provoacă îngrijorări privind posibilitatea ca Rusia să obțină o influență prea mare asupra deciziilor de securitate ale continentului.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a respins ideea punerii sub semnul întrebării a alianțelor existente.

Moscova a sugerat inclusiv încheierea unor acorduri bilaterale de neagresiune cu state membre NATO, propunere considerată inacceptabilă de diplomați ai Alianței.

O altă variantă discutată presupune acordarea unor garanții de securitate pentru Ucraina similare celor prevăzute de articolul 5 al NATO.

Rusia a respins însă această idee, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut clarificări privind statele care ar interveni în cazul unui nou atac și natura sprijinului oferit.

Probabilitate evaluată la 2 din 5.

Al patrulea scenariu presupune crearea unui nou format de dialog între Uniunea Europeană și Rusia.

În trecut, cele două părți au cooperat în cadrul Acordului de parteneriat și cooperare din 1997.

Mecanismele rezultate au permis organizarea unor reuniuni privind securitatea, justiția, cercetarea și relațiile economice.

Cooperarea a fost însă înghețată după anexarea Crimeii de către Rusia, în 2014.

Un diplomat european a explicat pentru POLITICO că UE dispune de instrumente importante în domeniul comerțului, sancțiunilor, vizelor și gestionării frontierelor, dar are competențe limitate în domeniul securității militare.

Potrivit acestuia, un eventual nou mecanism ar trebui să completeze actuala arhitectură de securitate, nu să o înlocuiască.

Experții avertizează și asupra riscurilor unei normalizări prea rapide a relațiilor economice și energetice cu Rusia.

Comisia Europeană a precizat că negocieri semnificative privind viitorul securității continentului pot avea loc numai după încheierea unui armistițiu în Ucraina, cu participarea aliaților NATO și a statelor membre UE.

Probabilitate evaluată la 4 din 5.

Ultimul scenariu presupune păstrarea actualelor structuri europene de securitate, fără un nou acord major cu Rusia.

Aceasta este varianta considerată cea mai probabilă de oficialii și experții consultați de POLITICO.

Sven Biscop, directorul programului pentru Europa al Institutului Egmont, explică faptul că principalele alianțe militare și economice ale continentului au fost construite fără participarea Rusiei.

În opinia sa, nu există premise pentru dezvoltarea unui sistem în care Moscova să participe la deciziile interne ale NATO sau UE.

Expertul avertizează însă că menținerea actualei situații ar putea genera instabilitate.

Un diplomat NATO a invocat și istoricul acordurilor de pace încheiate cu Rusia, susținând că reluarea unui dialog real ar necesita acceptarea condițiilor de către ambele părți.

Potrivit evaluării POLITICO, posibilitatea ca arhitectura europeană de securitate să rămână în mare parte neschimbată este de 4 din 5, cea mai ridicată dintre cele cinci variante analizate.