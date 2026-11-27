INS anunță noi scumpiri în România pentru următoarele trei luni. Managerii întreprinderilor din România estimează creșteri de prețuri în industria prelucrătoare, construcții și servicii în perioada noiembrie 2026- ianuarie 2027.

În același timp, activitatea economică din comerțul cu amănuntul și servicii ar urma să înregistreze o relativă stabilitate, în timp ce construcțiile și industria prelucrătoare se confruntă cu perspective de scădere a producției. Datele provin din anchetele statistice de conjunctură realizate în noiembrie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit estimărilor managerilor, cele mai mari presiuni asupra prețurilor sunt anticipate în comerțul cu amănuntul și în construcții. În ceea ce privește piața muncii, angajatorii din comerț estimează o creștere moderată a numărului de salariați, în timp ce în construcții este prognozată o diminuare a personalului.

Managerii din industria prelucrătoare anticipează o scădere moderată a volumului producției în următoarele trei luni, respectiv în perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027. Această perspectivă este reflectată de un sold conjunctural de -8%.

În ceea ce privește numărul de salariați, estimările indică o relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%.

În schimb, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească. Soldul conjunctural aferent acestei evoluții este de +23%, ceea ce indică o percepție predominantă în rândul managerilor privind majorarea prețurilor în perioada analizată.

În sectorul construcțiilor, perspectivele pentru următoarele trei luni sunt mai puțin favorabile. Managerii prognozează o scădere a volumului producției, soldul conjunctural fiind de -24%.

Și în ceea ce privește forța de muncă sunt anticipate evoluții negative. Numărul de salariați ar urma să scadă moderat, soldul conjunctural estimat fiind de -12%.

În același timp, companiile din construcții se așteaptă la majorarea prețurilor lucrărilor. Pentru această categorie, soldul conjunctural ajunge la +32%.

Astfel, sectorul ar putea înregistra simultan o diminuare a activității și a numărului de angajați, în condițiile în care managerii anticipează creșterea prețurilor lucrărilor de construcții.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri pentru perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027. Soldul conjunctural aferent acestui indicator este de +5%.

În ceea ce privește piața muncii, angajatorii anticipează o creștere moderată a numărului de salariați. Soldul conjunctural pentru acest indicator este de +10%.

Cele mai importante creșteri sunt anticipate însă în cazul prețurilor de vânzare cu amănuntul. Managerii se așteaptă la o tendință ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +40%.

Acesta este cel mai ridicat sold conjunctural privind prețurile dintre sectoarele analizate de INS.

În sectorul serviciilor, estimările managerilor indică o relativă stabilitate a volumului activității economice, măsurat prin cifra de afaceri. Soldul conjunctural pentru următoarele trei luni este de -4%.

Aceeași tendință este anticipată și în privința numărului de salariați, pentru care soldul conjunctural este de -5%.

În schimb, prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor sunt așteptate să crească. Pentru acest indicator, soldul conjunctural este de +16%.

Prin urmare, deși activitatea și numărul angajaților ar urma să rămână relativ stabile, companiile din servicii anticipează majorarea tarifelor practicate.

Rezultatele prezentate de Institutul Național de Statistică au fost obținute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna noiembrie 2026. Acestea reflectă estimările managerilor întreprinderilor cu privire la tendințele privind activitatea economică, numărul de salariați și prețurile pentru următoarele trei luni.

Rezultatul final este exprimat sub forma unui sold conjunctural procentual. Acesta se calculează ca diferență între ponderea managerilor care au ales varianta pozitivă, respectiv că fenomenul analizat va crește, și ponderea celor care au indicat varianta negativă, respectiv că acesta va scădea.

INS precizează că soldul conjunctural reflectă percepția managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen. Acesta nu trebuie confundat cu ritmul efectiv de creștere sau de scădere al unui indicator statistic.

Rezultatele detaliate ale anchetelor statistice sunt disponibile în linkurile incluse în subsolul tabelelor publicate de instituție.

Principalele estimări pentru perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027:

Sector economic Producție / cifră de afaceri Număr de salariați Prețuri Industria prelucrătoare -8% -5% +23% Construcții -24% -12% +32% Comerț cu amănuntul +5% +10% +40% Servicii -4% -5% +16%

Toate valorile din tabel reprezintă solduri conjuncturale, nu procente efective de creștere sau scădere a indicatorilor economici.