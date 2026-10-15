Țara europeană care a ajuns pe primul loc în lume pentru relocare. Ce îi atrage pe cei care vor să se mute aici

Estonia a ocupat primul loc în clasamentul global al celor mai bune destinații pentru relocare în 2026, realizat de compania Rumavi, care a analizat 192 de țări. Statul baltic s-a remarcat prin infrastructura bancară digitală, oportunitățile de afaceri, ecosistemul de startup-uri și posibilitatea cetățenilor străini de a achiziționa proprietăți imobiliare.

Țara este considerată o opțiune de luat în calcul pentru familiile și antreprenorii care intenționează să se stabilească în străinătate. Costul locuințelor reprezintă un alt element relevant pentru cei care analizează o astfel de mutare, prețul mediu al unei proprietăți rezidențiale din capitala Tallinn fiind estimat la aproximativ 180.000 de dolari.

Potrivit Indicelui global de relocare realizat de Rumavi, Estonia s-a clasat pe primul loc datorită mai multor factori, printre care accesul la servicii bancare online, mediul favorabil dezvoltării afacerilor și drepturile de proprietate acordate cetățenilor străini.

Statul baltic, membru al Uniunii Europene, are o populație de peste 1,3 milioane de locuitori. Aproximativ o treime dintre aceștia trăiesc în Tallinn, principalul centru economic al țării.

Capitala este situată pe țărmul Golfului Finlandei, la Marea Baltică, și reprezintă un punct important pentru activitățile economice și pentru persoanele care intenționează să își stabilească reședința în Estonia.

Cetățenii străini pot cumpăra proprietăți imobiliare în această țară, potrivit informațiilor prezentate de Rumavi. Există însă anumite restricții referitoare la achiziționarea terenurilor agricole și forestiere, aspect care trebuie luat în considerare de persoanele interesate de investiții imobiliare.

Prețul mediu al unei locuințe în Tallinn este de 160.000 de euro, echivalentul a aproximativ 179.511 dolari, conform datelor publicate de Investropa.

Piața rezidențială a capitalei este caracterizată în principal de apartamente, acestea reprezentând o parte importantă a ofertei imobiliare locale. Costurile locuințelor sunt, astfel, unul dintre elementele relevante pentru cei care compară diferite destinații europene în perspectiva unei relocări.

Posibilitatea de a cumpăra proprietăți, alături de accesul la infrastructura digitală și de mediul economic, se numără printre criteriile care au contribuit la poziția ocupată de Estonia în clasamentul Rumavi.

Estonia s-a remarcat și prin mediul de afaceri, fiind plasată printre primele destinații evaluate de Rumavi la capitolele dedicate oportunităților economice și ecosistemului de startup-uri.

Într-un clasament separat, realizat de StartupBlink, țara s-a situat pe locul 12 la nivel mondial. Studiul evaluează ecosistemele antreprenoriale și condițiile locale care favorizează înființarea și dezvoltarea companiilor. Estonia este asociată și cu dezvoltarea unor companii tehnologice cunoscute, precum Skype, care și-a construit o parte importantă a activității în această țară.

Digitalizarea serviciilor financiare reprezintă un alt punct forte. Potrivit platformei oficiale e-Estonia, peste 99% dintre tranzacțiile bancare sunt efectuate online. Acest nivel de digitalizare facilitează accesul la servicii financiare și reflectă gradul ridicat de integrare a tehnologiei în activitățile cotidiene, potrivit travelandleisure.com.

În evaluarea Rumavi, Estonia a obținut rezultate bune la indicatorii referitori la calitatea aerului și riscurile climatice. Situația a fost diferită la categoria confortului climatic, unde țara a primit un scor de 20 din 100.

Evaluarea mai slabă este asociată cu temperaturile mai scăzute din timpul iernii și cu numărul redus de ore de soare în luna decembrie. Aceste caracteristici pot reprezenta un criteriu important pentru persoanele care iau în considerare mutarea într-o țară din regiunea baltică.

Fiscalitatea constituie un alt element analizat de cei interesați de relocare. Estonia aplică o cotă fixă a impozitului pe venit de 22%, iar veniturile provenite din străinătate pot fi, de asemenea, supuse impozitării, în funcție de regulile fiscale aplicabile.

Pentru cetățenii americani care doresc să locuiască în Estonia, este necesară o viză de lungă ședere de tip D. Potrivit Ambasadei Estoniei la Washington, documentul permite șederea pentru o perioadă mai mare de 90 de zile într-un interval de 180 de zile și poate fi eliberat pentru o durată de până la un an.

Capitala Estoniei a fost inclusă la începutul anului și într-un clasament al celor mai relaxante orașe din Europa, potrivit unei analize publicate de Travel + Leisure. Tallinn s-a remarcat prin centrul său pietonal, parcurile urbane și zonele pitorești de pe malul apei.

Aceste caracteristici completează profilul orașului pentru persoanele care analizează condițiile de trai dintr-o posibilă destinație de relocare, alături de prețurile locuințelor, serviciile digitale și oportunitățile economice.

La nivel european, rezultatele raportului Rumavi arată că statele de pe continent ocupă o poziție importantă în clasamentul destinațiilor pentru relocare din 2026. Cinci țări europene se regăsesc în primele zece locuri ale listei.

Pentru realizarea studiului, compania specializată în relocare și investiții a evaluat 192 de țări pe baza a 24 de indicatori, grupați în patru categorii: situația financiară și fiscală, calitatea vieții și sănătatea, siguranța și stabilitatea, respectiv condițiile de stabilire și oportunitățile disponibile.