Comisia Europeană alocă 20,5 milioane de euro pentru jurnalism, pluralism media și educație împotriva dezinformării

Comisia Europeană alocă 20,5 milioane de euro prin programul „Europa creativă” pentru susținerea jurnalismului, pluralismului media și educației mediatice. Finanțarea vizează colaborarea dintre organizațiile de presă, combaterea dezinformării și dezvoltarea competențelor cetățenilor. Cererile de propuneri vor fi deschise pentru candidaturi începând cu 22 octombrie, la nivel european.

Comisia Europeană a lansat trei cereri de propuneri în cadrul programului „Europa creativă”, prin care pune la dispoziție 20,5 milioane de euro pentru sprijinirea jurnalismului profesionist, consolidarea pluralismului mass-mediei și promovarea alfabetizării mediatice în Europa.

Prima cerere de propuneri beneficiază de un buget total de 14 milioane de euro și vizează parteneriatele în domeniul jurnalismului, colaborarea dintre organizațiile media și susținerea presei de interes local și public. Aceasta este împărțită în două categorii tematice, dedicate pluralismului și colaborării.

Categoria dedicată pluralismului se adresează organizațiilor care pot înființa și distribui fonduri către instituțiile de presă care activează în domenii importante pentru democrație, inclusiv mass-media locală și publică.

Cea de-a doua categorie urmărește să sprijine proiectele transfrontaliere de colaborare între organizațiile de presă din Europa. Acestea trebuie să se concentreze pe dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare și pe realizarea de proiecte jurnalistice comune.

O altă cerere de propuneri beneficiază de un buget de 3,5 milioane de euro pentru proiecte transfrontaliere de educație media. Finanțarea urmărește să îmbunătățească abilitățile cetățenilor de a identifica și evalua informațiile, astfel încât aceștia să poată naviga în siguranță și cu încredere în mediul informațional.

Prin această inițiativă, Comisia Europeană urmărește să consolideze reziliența societății în fața dezinformării, precum și a acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și de ingerință (FIMI).

O altă cerere de propuneri, cu un buget de 3 milioane de euro, vizează finanțarea unui mecanism independent de răspuns rapid la nivel european, care va monitoriza încălcările libertății presei și a mass-mediei în Uniunea Europeană și în țările candidate la aderare.

Monitorizarea va contribui la colectarea unor date mai relevante și la o mai bună înțelegere a amenințărilor la adresa pluralismului mass-mediei și a siguranței jurnaliștilor. Informațiile obținute vor fi utilizate și pentru elaborarea raportului anual privind statul de drept.

Scutul european pentru democrație prevede consolidarea sprijinului financiar pentru jurnalismul independent și local prin Programul de reziliență în domeniul mass-mediei. Inițiativa urmărește să asigure continuitatea între finanțarea acordată în prezent sectorului media și programele propuse în cadrul viitorului buget multianual al Uniunii Europene.

De asemenea, Comisia Europeană a propus majorarea finanțării destinate sectorului mass-mediei de știri prin intermediul programului AgoraEU.

Cele trei cereri de propuneri vor fi deschise pentru depunerea candidaturilor începând cu 22 octombrie și fac parte din măsurile mai ample ale Uniunii Europene pentru sprijinirea sectorului mass-mediei de știri.