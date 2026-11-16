SOCAR Petroleum S.A. își extinde rețeaua de benzinării din România prin inaugurarea unei noi stații în județul Neamț. Compania ajunge astfel la 110 unități la nivel național. Noua benzinărie este a șaptea deschisă de SOCAR în acest județ și oferă servicii de alimentare cu carburanți, dar și facilități pentru șoferi.

SOCAR Petroleum S.A. a anunțat luni, 16 noiembrie 2026, inaugurarea unei noi stații de distribuție a carburanților. Aceasta este situată în localitatea Horia, pe strada Alexandru cel Bun, nr. 137.

Odată cu această deschidere, compania ajunge la șapte benzinării în județul Neamț și la 110 unități în întreaga țară.

Noua stație dispune de două pompe multiprodus, prin care sunt comercializați carburanții Nano 95 și Nano Diesel.

De asemenea, locația include o zonă destinată servirii cafelei și un serviciu de vulcanizare auto.

Ramin Aliyev, directorul general al SOCAR Petroleum S.A., a declarat că extinderea rețelei reprezintă una dintre prioritățile companiei. Acesta a subliniat că noile stații sunt dezvoltate pentru a răspunde atât nevoilor șoferilor, cât și celor din sectorul transporturilor.

„Fiecare nouă stație pe care o deschidem reprezintă un pas înainte în dezvoltarea rețelei SOCAR și în consolidarea prezenței noastre pe piața din România. Ne dorim să fim cât mai aproape de clienții noștri, să le oferim acces la carburanții și serviciile SOCAR și să dezvoltăm locații care răspund unor nevoi concrete, atât pentru șoferii autoturismelor, cât și pentru cei care desfășoară activități de transport. Deschiderea stației din Neamț marchează totodată atingerea pragului de 110 benzinării în România, un rezultat care ne încurajează să continuăm investițiile și planurile de extindere”, a declarat Ramin Aliyev, Director General SOCAR Petroleum S.A.

La sfârșitul anului 2025, SOCAR Petroleum S.A. opera 91 de stații de distribuție a carburanților în România. În cursul acelui an, compania inaugurase 14 unități noi.

Prin extinderea rețelei la 110 benzinării în noiembrie 2026, numărul locațiilor a crescut cu 19 față de finalul anului trecut.

Compania activează pe piața românească din 2011. De la intrarea în România, investițiile realizate au depășit 400 de milioane de lei.

În anul 2025, SOCAR Petroleum S.A. a raportat o cifră de afaceri de 4 miliarde de lei.

SOCAR Petroleum S.A. este subsidiara din România a companiei petroliere și de gaze naturale deținute de statul Azerbaidjan, The State Oil Company of Azerbaijan Republic.

Pe lângă rețeaua de 110 benzinării, compania dispune de trei depozite de stocare. Acestea sunt situate la Teiuș, Onești și Oil Terminal Constanța.

SOCAR își continuă astfel activitatea de distribuție a carburanților pe piața românească, prin extinderea rețelei de stații și utilizarea infrastructurii logistice existente.