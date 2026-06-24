Planul surprinzător al Vaticanului: teren uriaș, energie proprie și o mutare strategică

Vaticanul a demarat pașii pentru dezvoltarea unui sistem propriu de producere a energiei electrice, într-un proiect care ar putea reduce semnificativ dependența sa energetică. Inițiativa vizează construirea unui parc agrivoltaic pe un teren situat la nord-vest de Roma, unde se află și infrastructurile Radio Vatican, potrivit publicației italiene Il Post.

Proiectul este gândit pentru a transforma statul papal într-un spațiu cu autonomie energetică ridicată, prin utilizarea panourilor solare instalate pe structuri elevate. Acestea permit, în același timp, desfășurarea activităților agricole pe solul de dedesubt, fără a exclude utilizarea terenului.

Zona vizată este Santa Maria di Galeria, aflată la aproximativ 40 de kilometri de centrul Romei, unde Vaticanul deține o suprafață de circa 4,2 kilometri pătrați. Dimensiunea este de aproape zece ori mai mare decât cea a Statului Vatican, care are sub jumătate de kilometru pătrat.

În același perimetru funcționează și stațiile Radio Vatican, radiodifuzorul oficial al Sfântului Scaun. Spațiul este deja utilizat pentru infrastructură de comunicații, ceea ce îl face relevant pentru extinderea unor noi capacități energetice.

Inițiativa a fost solicitată de Papa Francisc, care a cerut finalizarea proiectului printr-o scrisoare apostolică intitulată „Fratele Soare”. Ulterior, în iulie 2025, a fost semnat un acord între Vatican și statul italian pentru coordonarea lucrărilor și stabilirea modului de conectare la rețeaua electrică națională.

Zona Santa Maria di Galeria are un statut special, fiind una dintre enclavele extrateritoriale ale Sfântului Scaun. Deși se află pe teritoriul Italiei, aceasta beneficiază de regim juridic distinct, similar unei reprezentanțe diplomatice, ceea ce limitează intervenția autorităților italiene în administrarea sa.

După acordul cu autoritățile italiene, Papa Leon a înființat fundația „Fratello Sole”, entitate care va coordona implementarea proiectului. Aceasta va gestiona etapele de dezvoltare și organizare ale viitorului sistem energetic.

Pe 10 iunie, a fost semnat un alt acord între mai multe structuri ale Vaticanului și compania Acea, deținută de Primăria Romei, responsabilă de distribuția apei și energiei electrice. Documentul stabilește implicarea Acea în proiectarea și construcția parcului agrivoltaic.

Proiectul prevede ca sistemul de panouri fotovoltaice să asigure necesarul de energie atât pentru Radio Vatican, cât și pentru întregul teritoriu al Statului Vatican. Suprafețele vizate și infrastructura existentă din Santa Maria di Galeria sunt considerate elemente esențiale pentru realizarea acestui obiectiv energetic.