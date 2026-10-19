Asigurarea locuinței poate acoperi mai multe pagube decât credeau proprietarii. Ce arată datele UNSAR

Tot mai mulți români se confruntă cu incidente în propriile locuințe, care necesită intervenția unor specialiști. Potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), 28% dintre români au apelat în ultimul an la un instalator, electrician sau lăcătuș în urma unei probleme apărute acasă. În același timp, unul din cinci români declară că a suferit pagube materiale din cauza scurtcircuitelor sau fluctuațiilor de tensiune.

Incidentele care afectează instalațiile și bunurile din locuințe reprezintă o problemă pentru un număr tot mai mare de gospodării.

Potrivit unui comunicat transmis luni de UNSAR, 28% dintre români au solicitat în ultimul an serviciile unui instalator, electrician sau lăcătuș pentru remedierea unor probleme apărute în locuință.

Procentul este cu patru puncte procentuale mai mare decât în perioada similară din 2025, ceea ce indică o creștere a numărului de persoane care au avut nevoie de astfel de intervenții.

Datele provin dintr-o cercetare sociologică realizată de IRES la solicitarea UNSAR.

Persoanele care au apelat cel mai frecvent la aceste servicii sunt tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, în special cei care locuiesc în mediul urban.

În același timp, cercetarea arată că unul din cinci români declară că bunurile sale au fost afectate de un scurtcircuit sau de fluctuațiile tensiunii electrice.

Datele prezentate de UNSAR arată că, pe parcursul anului trecut, în medie, șapte familii au primit zilnic despăgubiri pentru bunuri afectate de fenomene electrice în locuințele asigurate.

Printre problemele care pot provoca asemenea pagube se numără scurtcircuitele și variațiile de tensiune, care pot deteriora aparatele electrocasnice și alte echipamente electrice.

Totuși, nu toate persoanele cunosc posibilitățile de protecție financiară disponibile prin intermediul asigurărilor.

Potrivit cercetării, doar unul din doi români știe că pagubele provocate bunurilor de scurtcircuite sau fluctuații de tensiune pot fi acoperite printr-o poliță facultativă de asigurare a locuinței.

Un nivel similar de informare se înregistrează în cazul avariilor instalațiilor interioare de gaze, apă și canalizare, climatizare sau încălzire.

Acoperirea acestor riscuri depinde însă de condițiile contractuale și de protecțiile incluse în polița de asigurare.

O altă categorie de riscuri mai puțin cunoscută este cea asociată locuințelor închiriate.

Potrivit UNSAR, aproape trei din zece români știu că o asigurare facultativă poate include protecție pentru anumite pagube provocate de chiriași într-o locuință închiriată.

Această posibilitate este importantă pentru proprietarii care își oferă locuințele spre închiriere și doresc să reducă riscul unor cheltuieli neprevăzute.

Asigurările facultative pot acoperi atât locuința, cât și bunurile asigurate din interior, în funcție de riscurile incluse în contract.

Protecția pentru daune provocate de chiriași nu este însă automată în cazul tuturor polițelor. Aceasta poate depinde de includerea unor clauze suplimentare și de condițiile stabilite de asigurător.

Pe parcursul lunii octombrie, UNSAR desfășoară campania „Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi”, care urmărește creșterea gradului de informare privind prevenirea incidentelor și protecția financiară a locuințelor.

Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, atrage atenția că o problemă tehnică apărută în locuință poate genera cheltuieli importante pentru o familie.

„Siguranţa locuinţei înseamnă şi pregătirea pentru incidentele care ne pot afecta viaţa de zi cu zi. O avarie sau un aparat electrocasnic avariat poate pune presiune pe bugetul unei familii. Prin această campanie, ne dorim ca tot mai mulţi români să cunoască soluţiile de protecţie pe care le au la dispoziţie şi să poată alege o asigurare potrivită nevoilor lor”, a declarat Alexandru Ciuncan.

Reprezentanții organizației subliniază că asigurarea facultativă poate completa protecția locuinței, însă întinderea despăgubirilor depinde de riscurile contractate și de eventualele clauze suplimentare.

UNSAR recomandă proprietarilor să verifice cu atenție condițiile poliței și să discute cu reprezentanții companiilor de asigurări despre situațiile concrete în care pot primi despăgubiri.

Printre aspectele care trebuie clarificate se numără acoperirea pagubelor produse de fluctuațiile de tensiune, avariile instalațiilor interioare și eventualele daune provocate de chiriași.

De asemenea, este important ca proprietarii să cunoască dacă asigurarea include servicii de asistență la domiciliu, modul în care acestea pot fi solicitate și limitele intervențiilor.

„Este util să discutăm cu asigurătorul sau cu distribuitorul nostru preferat despre situaţiile concrete pentru care avem nevoie de protecţie: ce se întâmplă dacă o fluctuaţie de tensiune ne afectează bunurile, dacă se produce o avarie la instalaţiile interioare sau dacă închiriem locuinţa. La fel de important este să ştim dacă poliţa include servicii de asistenţă la domiciliu, cum le putem accesa şi care sunt limitele acestora. O asigurare facultativă adaptată nevoilor noastre poate face diferenţa atunci când apare un incident”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 23 de companii de profil, care dețin împreună peste 90% din piața locală de asigurări.