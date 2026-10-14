Black Friday 2026: Ce trebuie să știe comercianții care vor să vândă pe Trendyol și de ce merită să se înscrie din timp

Campania de Black Friday pe Trendyol se desfășoară în perioada 3–15 noiembrie 2026

Comercianții români au înregistrat, în medie, vânzări de trei ori mai mari în cadrul Black Friday 2025, comparativ cu o perioadă obișnuită

Sellerii noi își pot activa conturile pe platformă în mai puțin de 6 zile și beneficiază de reduceri de până la 40% la comisioane în primele 3 luni de activitate

Comercianții români își pot vinde produsele în Grecia și Bulgaria prin Trendyol cu un singur click, generând, în medie, un business suplimentar de 40%

Black Friday pe Trendyol se apropie, iar pentru comercianții care vor să profite de cel mai important moment de shopping al anului, pregătirea din timp poate face diferența. Comercianții care vor să fie activi pe Trendyol în perioada Black Friday sunt încurajați să înceapă procesul de înscriere până la 25 octombrie, pentru a avea suficient timp să finalizeze înregistrarea, să-și listeze produsele și să își pregătească ofertele înainte de campanie, care se va desfășura în perioada 3–15 noiembrie.

Procesul de onboarding este însă unul rapid. Potrivit companiei, de la momentul în care un comerciant aplică până ajunge live pe platformă trec, în medie, mai puțin de șase zile. În plus, înregistrarea durează doar câteva minute, iar comercianții beneficiază de suport dedicat în limba română pe parcursul procesului.

De ce poate fi Black Friday un moment bun pentru a începe să vinzi online

Pentru comercianții care iau în calcul intrarea pe Trendyol, rezultatele ediției de anul trecut oferă un prim indiciu asupra potențialului perioadei. În noiembrie 2025, comercianții români de pe platformă au generat, în medie, vânzări de trei ori mai mari decât într-o perioadă obișnuită.

Black Friday poate reprezenta astfel atât o oportunitate de a crește vânzările pe termen scurt, cât și un moment potrivit pentru comercianții care vor să își facă produsele cunoscute unui număr mai mare de clienți și să își dezvolte businessul online.

„Așteptările noastre pentru noiembrie sunt foarte mari. Anul trecut, am vândut de șase ori mai mult decât în luna anterioară. Anul acesta sperăm să crește de cel puțin de trei ori față de anul trecut”, explică Lucian Filip, Co-fondator Bebeluc.

„În noiembrie anul trecut am avut vânzări de 10 ori mai mari față de o lună obișnuită, iar aceste vânzări s-au menținut chiar și în luna decembrie”, a declarat Adrian Cojocaru, Co-Fondator Cumpără-Isteț.

Iar pentru cei care se alătură acum platformei, Trendyol are un pachet dedicat comercianților noi, care include până la 40% reducere la comision în primele trei luni, 200 de lei credit Ads gratuit pentru promovarea produselor și suport dedicat în limba română.

De la listarea produselor la promovare: instrumente care simplifică procesul

Unul dintre primele lucruri de care trebuie să se ocupe un comerciant atunci când intră pe o platformă de marketplace este listarea produselor. Pe Trendyol, procesul poate fi simplificat prin Easy Listing, care permite adăugarea automată a produselor pe platformă, în doar câteva click-uri.

Odată listate, produsele pot beneficia de mai multe instrumente de promovare. Prin Deals Feature, comercianții pot avea acces la un comision cu până la 70% mai mic pentru produsele incluse în Mega Deals, alături de vizibilitate suplimentară prin badge-ul „On Sale”.

De asemenea, Trendyol oferă atât campanii, cât și cupoane cofinanțate în care poate acoperi până la 50% din valoarea reducerii. Produsele incluse în aceste campanii generează, în medie, de 4,5 ori mai multe vânzări comparativ cu perioadele normale.

Vizibilitate, extindere și suport pentru comercianți

Dincolo de oportunitățile de vânzare, comercianții pot beneficia și de vizibilitatea generată de campania de Black Friday a Trendyol. Campania va fi promovată prin reclame TV, radio, publicitate outdoor și canale digitale, alături de colaborări cu vedete locale și creatori de conținut. Aceste acțiuni vor contribui la atragerea unui număr mai mare de clienți pe platformă, la creșterea vizibilității comercianților și a produselor lor într-una dintre cele mai aglomerate perioade de cumpărături ale anului.

Influencerii joacă, de asemenea, un rol important în conectarea produselor cu potențialii clienți. Pe parcursul lunii noiembrie 2025, mii de creatori au publicat peste 55.000 de stories pe rețelele sociale, iar vânzările generate prin intermediul influencerilor s-au dublat. Numai în cele două săptămâni ale campaniei de Black Friday, creatorii au publicat circa 30.000 de stories. În prezent, peste 8.500 de influenceri din România colaborează activ cu Trendyol, platforma având cea mai mare rețea de influenceri din regiune.

În plus, pentru comercianții care vor să se extindă internațional, oportunitățile nu se limitează la piața locală. Peste 4.000 de comercianți români își vând deja produsele în Bulgaria și Grecia, unde generează 35% din volumul total de vânzări al Trendyol în cele două piețe. Pentru comercianții care vând cross-border, accesul la aceste piețe aduce, în medie, un business suplimentar de aproximativ 40%.

Trendyol oferă, de asemenea, suport dedicat în limba română, soluții logistice și instrumente bazate pe AI, precum „Partener” AI, pentru gestionarea performanței produselor, stocurilor și automatizărilor. Pentru comenzile de până la 125 de lei, platforma acoperă între 30% și 75% din costul de livrare, în funcție de valoarea comenzii și condițiile aplicabile.

Campania de Black Friday se desfășoară în perioada 3–15 noiembrie, iar comercianții interesați să se alăture platformei sunt încurajați să înceapă procesul de înscriere cât mai devreme, pentru a avea suficient timp să își activeze conturile, să își listeze produsele și să se pregătească pentru campanie. Înscrierea este disponibilă aici.