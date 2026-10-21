Bursele internaționale au încheiat ședințele cu evoluții importante. Japonia și Coreea de Sud au crescut, în timp ce principalele piețe europene au scăzut
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Bursele internaționale au înregistrat evoluții mixte în ședințele de marți și miercuri, în contextul scăderii cotațiilor la petrol și al atenuării temerilor privind sustenabilitatea investițiilor în inteligența artificială.
Bursa japoneză a crescut cu 0,85%, iar indicele Nikkei-225 a depășit 64.600 de puncte
Piețele din Japonia și Coreea de Sud au încheiat ședința de miercuri pe creștere, în timp ce bursele europene au înregistrat scăderi în ședința de marți. La New York, principalii indici au avut evoluții diferite, iar prețul petrolului american și cel al petrolului Brent au scăzut.
Bursa japoneză a încheiat ședința de miercuri în creștere cu 0,85%, pe fondul scăderii cotațiilor la țiței și al atenuării temerilor privind sustenabilitatea investițiilor în inteligența artificială, potrivit agenției de presă Kyodo.
Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la 64.621,24 puncte, în creștere cu 545,82 puncte față de valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente, conform Reuters.
Bursa din Coreea de Sud a crescut cu 3,29%
Bursa sud-coreeană a încheiat ședința de miercuri în creștere cu 3,29%. Indicele principal Kospi a ajuns la 5.735,66 puncte, în urcare cu 182,92 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente, transmite agenția Yonhap.
Wall Street a încheiat ședința de marți cu evoluții mixte
Bursa de pe Wall Street a închis ședința de marți cu evoluții mixte, în contextul scăderii cotațiilor la țiței, potrivit publicației menționate.
Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 1,02%, ajungând la 52.495,88 puncte. Creșterea a fost de 529,85 puncte față de valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente.
Indicele Standard and Poor’s 500 a înregistrat, la rândul său, o creștere de 0,28%, până la 7.712,57 puncte. Acesta a avansat cu 21,84 puncte comparativ cu nivelul de la închiderea ședinței precedente.
În schimb, indicele Nasdaq s-a depreciat cu 0,02%, ajungând la 26.424,82 puncte. Scăderea a fost de 6,07 puncte față de valoarea consemnată la închiderea ședinței precedente.
Prețul petrolului american a scăzut sub 102 dolari pe baril
Pe piața petrolului, cotația țițeiului american de tip light sweet crude, cu livrare în luna noiembrie, a scăzut cu 1,87 dolari la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex).
La închiderea ședinței, barilul de petrol era cotat la 101,79 dolari.
Bursa din Londra a închis în scădere, iar petrolul Brent s-a ieftinit
Bursa de la Londra a încheiat ședința de marți în scădere cu 0,29%, potrivit Reuters. Indicele principal FTSE-100 a ajuns la 10.733 de puncte, în coborâre cu 31,69 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente.
În același timp, la bursa ICE Futures, cotația petrolului Brent din Marea Nordului, cu livrare în luna decembrie, a scăzut cu 0,79 dolari. La închiderea ședinței, barilul de petrol Brent era cotat la 108,79 dolari.
Bursele din Frankfurt și Paris au înregistrat scăderi
Bursa de la Frankfurt a închis ședința de marți în scădere cu 0,06%. Indicele principal DAX 40 a ajuns la 25.304,42 puncte, în coborâre cu 15,35 puncte față de valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente, transmite Reuters.
La Paris, bursa a încheiat ședința de marți în scădere cu 0,38%. Indicele principal CAC 40 a ajuns la 7.838,49 puncte, în scădere cu 29,56 puncte comparativ cu valoarea consemnată la închiderea ședinței precedente.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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