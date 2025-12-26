Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunțat că, în jurul orei 1:25, locuitorii din zona de nord a județului au fost vizați de un mesaj RO-Alert care avertiza asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Populația a fost îndemnată să se adăpostească în spații sigure, departe de ferestre.

Potrivit ISU Tulcea, nu au fost înregistrate apeluri care să semnaleze căderi de obiecte sau alte situații de urgență. A existat un singur apel, provenit din apropierea municipiului Tulcea, prin care o persoană a solicitat informații suplimentare cu privire la sunetele unor explozii percepute în zonă.

Autoritățile au precizat că, pentru prima dată în ultimii ani, mesajul RO-Alert transmis unor locuitori din municipiul Tulcea a fost însoțit și de o avertizare vocală. Pe lângă semnalul sonor și textul afișat pe telefoane, mesajul a inclus o voce care a citit recomandările adresate populației.

O atenționare similară a fost transmisă și luna trecută locuitorilor din satul Ceatalchioi, în contextul evacuării preventive dispuse de autorități, pe fondul riscurilor generate de o navă avariată pe Dunăre, în urma unui atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că, în noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Conform MApN, sistemul de supraveghere aeriană a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre.

Pe durata misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național al României. Aeronavele F-16 au revenit în siguranță la bază și au aterizat la ora 3:15.