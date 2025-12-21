Meteorologii precizează că în judeţul Tulcea, inclusiv în Delta Dunării, în 49 de localităţi se va semnala ceaţă care va reduce vizibilitatea, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, până la ora 21:00.

Localitățile afectate din județul Tulcea: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, şi în zona continentală a judeţului, respectiv zona localităţilor Tulcea, Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculiţel, Topolog, Luncaviţa, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăţei, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanţu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Ceatalchioi;

Sub atenţionare de ceaţă se va afla şi zona continentală a judeţului Constanţa.

Localitățile afectate din județul Constanța: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârşova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Ciobanu, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

În judeţul Alba și în zonele joase ale judeţului Mureş se va semnala, de asemenea, ceaţă locală, care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, favorizând, în funcţie de condiţiile locale, apariţia gheţuşului.

Localitățile afectate din județul Alba: Sebeş, Şpring, Şibot, Săliştea, Cut;

Localitățile afectate din județul Mureș: Târgu Mureş, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Sarmaşu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Adămuş, Pănet, Gorneşti, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristeşti, Albeşti, Fântânele, Ceuaşu de Câmpie, Bălăuşeri, Ernei, Hodac, Daneş, Brâncoveneşti, Ibăneşti, Acăţari, Mica, Crăciuneşti, Deda, Reghin, Batoş, Eremitu, Găneşti, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureş, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniş, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Găleşti, Cheţani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheşu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstoliţa, Sânger, Ogra, Băgaciu, Ruşii-Munţi, Suseni, Nadeş, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Şăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Şincai, Viişoara, Neaua, Corunca, Aţintiş, Coroisânmărtin, Sărăţeni, Hodoşa, Măgherani, Grebenişu de Câmpie, Bereni, Mădăraş, Zagăr, Crăieşti, Băla, Bichiş, Tăureni, Papiu Ilarian, Veţca, Cozma);

Până la ora 23:00, în judeţul Hunedoara, se va semnala local ceaţă ce determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Localitățile afectate din județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Orăştie, Călan, Simeria, Haţeg, Aninoasa, Pui, Ilia, Sântămăria-Orlea, Dobra, Şoimuş, Bretea Română, Baru, Sălaşu de Sus, Ghelari, Romos, Geoagiu, Teliucu Inferior, Veţel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănişca, Turdaş, Băcia, Toteşti, Lăpugiu de Jos, Băniţa, Pestişu Mic, Mărtineşti, Burjuc, Cerbăl, Cârjiţi, Lelese, Bătrâna;

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

Traficul pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina din județul Timiș, este îngreunat, pe sensul Nădlac–București, din cauza unui număr mare de autovehicule care intră în țară și se îndreaptă spre Capitală. Potrivit IPJ Timiș, s-a format o coloană de aproximativ 11 kilometri.

Blocajul apare deoarece DN 68A nu poate prelua fluxul ridicat de mașini care coboară de pe autostradă, ceea ce duce la încetinirea traficului. Polițiștii dirijează circulația pentru a reduce disconfortul șoferilor.

Autoritățile recomandă folosirea unor rute alternative, cum ar fi: Autostrada A1 – Centura municipiului Arad cu ieșire spre DN7 (E68), Autostrada A6 Lugoj – DN6 (E70) sau ieșirea de pe A1 la Traian Vuia, cu legături spre DN6, DN68A sau DN7. Conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare despre condițiile de trafic, să respecte indicațiile polițiștilor și să manifeste răbdare în zonele aglomerate.