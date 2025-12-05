Înființată în 1950, Construcții SA Sibiu este un jucător de mare anvergură pe piața construcțiilor din România, realizând proiecte majore atât în domeniul civil, industrial și rezidențial, cât și în infrastructura critică (drumuri, poduri, aeroporturi, instalații de gaz și energie), precum și restaurări de clădiri istorice.

Compania a operat predominant în județul Sibiu, dar și-a extins activitatea în întreaga zonă centrală a României. Datorită orientării constante către calitate, Construcții SA s-a menținut constant în topul firmelor de profil, având un trend ascendent pe parcursul deceniilor.

Însă, problemele societății au survenit în perioada pandemiei, când, deși avea proiecte de sute de milioane de euro, firma a suferit din cauza creșterii necontrolate a prețurilor la materiale și a fost nevoită să intre în insolvență.

Unul dintre cele mai atractive elemente ale tranzacției îl reprezintă activele imobiliare deținute de Construcții SA. Compania era situată strategic, aproape de centrul Sibiului, pe o suprafață impresionantă de aproximativ 15 hectare.

Pe acest teren se află mai multe hale de producție, poduri rulante și, extrem de important, acces la calea ferată și o conexiune foarte facilă la autostrada A1 Sibiu-Nădlac.

Deși prețul de vânzare este confidențial, experții estimează valoarea zonei centrale în care se află proprietatea undeva între 500 și 1.500 de euro pe metru pătrat, indicând o tranzacție de o valoare semnificativă.

Conform bilanțului depus pentru anul 2024, compania avea active mobile de aproximativ 45 de milioane de lei.

După aproape trei ani de la deschiderea procedurii, cu un lung șir de procese gestionate de Casa de Insolvență Transilvania (CITR), compania a reușit să se redreseze fiind aproape de ieșirea din insolvență, prin semnarea contractului de vânzare a activelor imobiliare.

Potrivit surselor noastre, administratorul special și acționarul majoritar, Homan Adrian, ar putea depune documentația de ieșire din insolvență la începutul anului 2026, după achitarea integrală a datoriilor conform programului de reorganizare.

Contactat telefonic, Homan Adrian a refuzat să comenteze tranzacția, mărturisind doar:

„Am muncit, cheltuit și suferit foarte mult în acești ani pentru a redresa firma. Numai Dumnezeu știe prin ce am trecut!”

În ciuda dificultăților financiare, Homan Adrian lăsă o moștenire culturală notabilă. Imediat după deschiderea insolvenței, el a cedat „Fabrica de Cultură” către Primăria Sibiu. Spațiul fusese pus la dispoziție pentru desfășurarea activității Teatrului Faust (fondat de actorul Constantin Chiriac).

Negocierile cu Primăria și actorul Constantin Chiriac s-au finalizat cu succes, Homan Adrian declarând la acea vreme că dorește să lase „ceva pentru cultura românească”. Astăzi, acest spațiu a intrat în proprietatea Primăriei, continuând să găzduiască reprezentații artistice și, mai ales, renumitul Festival Faust.