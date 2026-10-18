Cum faci economie iarna. Setarea corectă a termostatului poate face diferența

Toamna, temperaturile scad treptat și începe sezonul de încălzire. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor nu știu cu adevărat ce înseamnă setările 1, 2 sau 3 de pe termostatul caloriferului.

Publicația myHOMEBOOK explică modul în care trebuie interpretate numerele de pe termostat și ce se întâmplă atunci când acesta este setat la nivelul maxim.

O concepție greșită des întâlnită este aceea că setarea caloriferului la un nivel mai ridicat face ca încăperea să se încălzească mai repede. În realitate, numerele de pe termostat nu indică puterea de încălzire, ci corespund unor intervale specifice de temperatură.

Un număr mai mare de pe termostat indică o temperatură mai ridicată. Stefanie Bresgott, de la VdZ, Asociația Germană pentru Construcții și Energie, explică faptul că scala numerică are rol orientativ.

Majoritatea termostatelor de radiator sunt configurate astfel încât, în condiții optime, temperatura de aproximativ 20 de grade Celsius să fie atinsă la setarea trei.

Fiecare treaptă suplimentară crește temperatura camerei cu aproximativ trei până la patru grade. Astfel, rotirea selectorului până la cea mai înaltă setare, respectiv nivelul cinci, duce temperatura camerei la aproximativ 26-28 de grade Celsius.

În cazul unei diferențe de patru grade Celsius între trepte, valorile orientative sunt următoarele:

Fulgul de zăpadă: 5-7 grade Celsius;

Treapta 1: 12 grade Celsius;

Treapta 2: 16 grade Celsius;

Treapta 3: 20 de grade Celsius;

Treapta 4: 24 de grade Celsius;

Treapta 5: 28 de grade Celsius.

De regulă, între numerele de pe termostat sunt prezente trei linii. Fiecare dintre acestea reprezintă o diferență de temperatură de un grad.

Pe lângă cifre, termostatele au adesea două simboluri, respectiv un soare și un fulg de zăpadă. Simbolul soarelui indică o setare de bază de aproximativ 20 de grade Celsius, echivalentă cu treapta a treia a termostatului.

Fulgul de zăpadă are o altă funcție și indică protecția împotriva înghețului. În acest caz, temperatura din interior este menținută la aproximativ șase grade Celsius.

Această setare este utilă atunci când locatarii sunt plecați în timpul sezonului rece. Ea permite evitarea răcirii excesive a încăperilor și reduce riscul de apariție a daunelor provocate de îngheț.

O întrebare firească este de ce producătorii nu indică direct temperatura camerei pe termostat. Motivul este că temperatura setată poate fi diferită de temperatura reală din încăpere.

De exemplu, dacă radiatorul este amplasat sub o perdea sau sub un pervaz, temperatura măsurată în zona termostatului poate fi diferită, iar încăperea poate avea o temperatură reală mai scăzută decât cea indicată de setare.

Întrucât producătorii nu pot controla astfel de situații, termostatele nu au instrucțiuni specifice privind temperatura exactă obținută în fiecare încăpere.

Pentru dormitor, Stefanie Bresgott recomandă o temperatură optimă a camerei de aproximativ 18 grade Celsius. În sufragerie, temperatura recomandată este cuprinsă între 20 și 22 de grade Celsius.

Multe apartamente au încă termostate învechite. Acestea pot fi dificil de reglat și pot avea o precizie redusă. Înlocuirea termostatelor de pe calorifere cu unele noi și moderne poate permite economisirea a până la 7% din costurile de încălzire. Schimbarea obiceiurilor de utilizare a sistemului de încălzire poate genera economii și mai mari.

Termostatele de bază pot fi cumpărate pentru aproximativ 10 euro. Totuși, poate fi utilă și trecerea directă la termostate inteligente.

La începutul toamnei, sistemul de încălzire ar trebui ajustat pentru lunile mai reci. Dacă instalația de încălzire nu se încălzește corespunzător, una dintre cauzele posibile este prezența aerului în sistem.

Pregătirea sistemului ar trebui realizată de profesioniști. În unele situații, aceasta presupune și efectuarea unei echilibrări hidraulice, astfel încât toate camerele să se încălzească uniform.

Aerisirea caloriferelor poate contribui uneori la îmbunătățirea situației. Dacă aceasta nu rezolvă problema, echilibrarea hidraulică este recomandată.