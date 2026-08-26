Decizie în Parlament pentru angajații cu salarii restante. Proiectul privind plata banilor din Fondul de garantare a fost respins

Plenul Camerei Deputaților a respins, miercuri, proiectul de lege care prevedea extinderea mecanismului prin care angajații unor operatori economici de interes strategic puteau primi drepturile salariale restante din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Proiectul fusese adoptat anterior de Senat, însă Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a votat împotriva acestuia.

Inițiativa legislativă avea ca obiect aprobarea OUG nr. 6/2026 și urmărea consolidarea protecției acordate salariaților unor companii considerate de interes strategic.

Una dintre modificările propuse viza extinderea perioadei pentru care puteau fi solicitate creanțele salariale. În cazul angajaților operatorilor economici de interes strategic, aceasta putea ajunge la cel mult 12 luni consecutive, dintre care șase luni consecutive anterioare depunerii cererii.

Totodată, proiectul prevedea stabilirea unui cadru general pentru identificarea operatorilor economici considerați de interes strategic. Criteriile și lista concretă a companiilor urmau să fie stabilite ulterior prin hotărâre de Guvern.

Proiectul stabilea condițiile în care Fondul de garantare putea fi utilizat pentru achitarea drepturilor salariale neachitate.

„Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței sau de deschidere a procedurii de concordat preventiv”, se arată în proiect.

O altă modificare importantă permitea, în anumite situații, plata creanțelor salariale chiar înainte de existența unei hotărâri judecătorești definitive privind deschiderea insolvenței.

Această excepție putea fi aplicată numai dacă erau îndeplinite simultan mai multe condiții.

„Prin excepție de la aceste prevederi, anterior pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței, din Fondul de garantare se pot suporta creanțele salariale datorate de un angajator dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții: licența sau autorizația indispensabilă desfășurării activității principale a angajatorului a fost retrasă, a încetat, a expirat fără a fi reînnoită ori reînnoirea acesteia a fost refuzată printr-un act al autorității competente care produce efecte și a cărui executare nu este suspendată; fondurile bănești disponibile ale angajatorului sunt insuficiente pentru plata creanțelor salariale certe, lichide și exigibile; angajatorul a inițiat procedura concedierii colective”, potrivit actului normativ.

Sumele achitate prin Fondul de garantare urmau să fie scăzute din creanțele provenite din raporturile de muncă plătite ulterior în cadrul procedurilor reglementate de legislația insolvenței.

Proiectul trecuse anterior de Senat, însă votul decisiv aparținea Camerei Deputaților.

Prin respingerea inițiativei în forul decizional, modificările propuse privind extinderea accesului la Fondul de garantare pentru salariații operatorilor economici de interes strategic nu au fost adoptate de Parlament.