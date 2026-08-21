Deși economia s-a dus în cap, românii au pus bani peste bani în bănci. Câți au economii de peste 100.000 de euro

Numărul românilor raportați cu depozite bancare de peste 100.000 de euro a ajuns la 85.706 la sfârșitul primului semestru din 2026. Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul acestora a crescut cu aproape 4.000. Avansul a fost înregistrat în ciuda încetinirii economiei, a inflației ridicate și a incertitudinilor economice și geopolitice.

Depozitele bancare care depășesc echivalentul a 100.000 de euro cumulau aproximativ 100 de miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026. Suma corespunde unei valori de circa 20 de miliarde de euro.

Potrivit datelor Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, depozitele în lei și valută ale populației au ajuns la aproximativ 420 de miliarde de lei la sfârșitul primului semestru. Valoarea totală este echivalentă cu aproape 83 de miliarde de euro.

Cele aproximativ 100 de miliarde de lei păstrate în depozite care trec de pragul de 100.000 de euro reprezintă 24% din totalul economiilor populației aflate în bănci. Cu alte cuvinte, aproape un sfert din sumele depuse în sistemul bancar este concentrat în această categorie.

Creșterea numărului de deponenți cu economii ridicate s-a produs într-o perioadă dificilă pentru economia României. Activitatea economică a încetinit, inflația se reduce lent, taxele au fost majorate, iar incertitudinile interne și externe continuă să influențeze comportamentul financiar al populației.

Evoluția economiilor este însoțită și de creșterea veniturilor pentru o parte dintre angajați. Salariile din România au avansat puternic, iar numărul persoanelor care depășesc pragul de 1.000 de euro net a crescut cu aproape un milion în ultimii cinci ani.

Pragul de 100.000 de euro este important pentru clienții băncilor deoarece reprezintă limita generală până la care depozitele eligibile sunt garantate, pentru fiecare deponent și fiecare instituție de credit, în cazul în care banca nu mai poate restitui banii, relatează Ziarul Financiar.

În ultimul deceniu, atât numărul depozitelor care depășesc această valoare, cât și sumele economisite peste limita de 100.000 de euro au crescut de peste trei ori.

Datele indică astfel o concentrare tot mai accentuată a economiilor în depozite bancare de valoare ridicată. În același timp, o parte importantă a populației continuă să își păstreze disponibilitățile financiare în sistemul bancar.

Datele referitoare la numărul deponenților trebuie interpretate ținând cont de metoda utilizată pentru centralizarea informațiilor, precizează Ziarul Financiar.

Numărul total este obținut prin însumarea raportărilor transmise separat de fiecare bancă. O persoană care deține depozite la mai multe instituții de credit poate fi, prin urmare, înregistrată de mai multe ori.

În aceste condiții, cifra de 85.706 nu reprezintă în mod obligatoriu numărul exact al românilor distincți care au economii de peste 100.000 de euro. Indicatorul arată numărul pozițiilor de deponent raportate de instituțiile participante la sistemul bancar.