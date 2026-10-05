Giorgia Meloni își înregistrează vocea ca marcă. Ce urmărește premierul Italiei?

Giorgia Meloni a cerut luni, 5 octombrie, înregistrarea vocii sale ca marcă la EUIPO, într-o încercare de a se proteja de deepfake-uri. Premierul Italiei vrea să limiteze folosirea neautorizată a vocii sale în materiale generate de inteligența artificială (IA, Artificial Intelligence, AI).

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a depus la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) o cerere pentru înregistrarea vocii sale ca marcă. Demersul reprezintă o nouă încercare de a se proteja împotriva deepfake-urilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI), potrivit unor documente consultate luni.

Cererea, datată 5 octombrie pe site-ul EUIPO și confirmată de biroul premierului italian, include o înregistrare audio de patru secunde. În aceasta, Meloni repetă de două ori, în limba italiană, propoziția „Io sono Giorgia”, care înseamnă „Eu sunt Giorgia”.

„Io sono Giorgia” este și titlul autobiografiei lui Meloni, publicată în 2021. Expresia face trimitere la o declarație devenită celebră, pe care Giorgia Meloni a rostit-o în timpul unui miting politic din 2019 și care a fost ulterior transformată chiar într-o piesă disco.

În ultimii ani, pe internet au circulat în mod repetat imagini manipulate în care apărea Meloni, unele dintre acestea fiind distribuite ca și cum ar fi fost autentice. Printre astfel de materiale s-a numărat și o imagine în care premierul italian apărea întinsă pe un pat, îmbrăcată în lenjerie intimă.

Meloni a condamnat aceste materiale, pe care le-a considerat tentative de răspândire a unor informații false și de atacare a anumitor persoane. Premierul italian i-a îndemnat pe utilizatori să verifice conținutul înainte de a-l distribui online. Ea a precizat că, deși se poate apăra singură în fața unor astfel de situații, multe alte persoane nu au această posibilitate.

Cererea depusă de Giorgia Meloni la EUIPO se află în prezent în faza de examinare.

Potrivit presei italiene, chiar dacă solicitarea va fi aprobată, înregistrarea vocii ca marcă nu ar fi suficientă pentru a împiedica folosirea vocii Giorgiei Meloni în deepfake-uri generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Totuși, măsura ar putea crea obstacole juridice suplimentare pentru persoanele care ar încerca să îi reproducă vocea.

În 2024, Meloni a inițiat o acțiune în justiție împotriva unui bărbat din Sardinia, acuzat că a creat și a publicat online imagini pornografice de tip deepfake în care era folosit chipul premierului italian. Cazul se află în prezent pe rolul unei instanțe din Italia.