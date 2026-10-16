Primul deces provocat de gripă în România, în acest sezon. INSP anunță peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat primul deces confirmat cu virus gripal din actualul sezon. Este vorba despre un bărbat din județul Cluj, în vârstă de cel puțin 65 de ani, care avea afecțiuni medicale preexistente și nu figura în registrul național ca fiind vaccinat antigripal. În perioada 5-11 octombrie, la nivel național au fost raportate peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii, în creștere față de săptămâna precedentă.

Specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică au anunțat primul deces confirmat cu virus gripal din sezonul actual, potrivit celui mai recent raport al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

Persoana decedată era un bărbat din județul Cluj, încadrat în grupa de vârstă de 65 de ani și peste.

Acesta avea afecțiuni medicale preexistente și nu era înregistrat în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) ca fiind vaccinat împotriva gripei.

În cazul său a fost confirmată infecția cu virus gripal de tip A, iar procesul de identificare a subtipului viral este încă în desfășurare.

Potrivit datelor INSP, în săptămâna 5-11 octombrie au fost înregistrate la nivel național 82.363 de cazuri de infecții respiratorii, categorie care include gripa clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumoniile.

Numărul îmbolnăvirilor a crescut cu 2,7% față de săptămâna anterioară, când fuseseră raportate 80.193 de cazuri.

Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, când au fost înregistrate 84.736 de cazuri, numărul actual este mai mic cu 2,8%.

Raportul INSP include și o comparație cu media calculată pentru sezoanele 2018-2026, fără perioadele pandemice.

Această medie este de 81.497 de cazuri, iar numărul raportat în săptămâna 5-11 octombrie o depășește cu 1,1%.

În perioada analizată, medicii au raportat 201 cazuri de gripă clinică la nivel național.

Numărul este mai mic decât cel înregistrat în săptămâna precedentă, când au fost raportate 210 cazuri.

De asemenea, în aceeași perioadă a sezonului gripal anterior fuseseră înregistrate 296 de cazuri de gripă clinică.

În schimb, raportul indică o creștere a numărului de infecții respiratorii acute severe, cunoscute sub denumirea SARI (Severe Acute Respiratory Infection).

În săptămâna 5-11 octombrie au fost semnalate 12 astfel de cazuri, cu cinci mai multe decât în săptămâna precedentă.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că, în perioada 5-11 octombrie, au fost confirmate prin analize de laborator 12 cazuri de gripă.

Dintre acestea, trei au fost provocate de virusul gripal AH1, iar alte trei au fost identificate ca infecții cu virus gripal A, fără stabilirea subtipului.

Au mai fost raportate trei cazuri cu virus gripal netipat și un caz de infecție cu virus gripal B.

În alte două situații, analizele au confirmat coinfecții cu virusurile gripale A și B.

De la începutul sezonului gripal și până la data raportării, numărul total al cazurilor confirmate de laborator a ajuns la 13.

Din acest total, trei cazuri au fost confirmate cu virus gripal AH1, patru cu virus gripal A nesubtipat, trei cu virus gripal netipat și unul cu virus gripal B.

Alte două cazuri au fost reprezentate de coinfecții cu virusurile gripale A și B.

Institutul Național de Sănătate Publică a prezentat și situația vaccinărilor împotriva gripei efectuate în actualul sezon.

Până la data de 11 octombrie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 256.556 de vaccinări antigripale.

Dintre acestea, 252.147 au fost efectuate pentru persoanele din categoriile populaționale care beneficiază de decontarea vaccinării în regim compensat.

Datele mai arată că 1.991 de vaccinări antigripale au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.