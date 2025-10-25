Pentru a prepara plăcinta de dolveac, ai nevoie de piure de dovleac, zahăr brun, ouă, smântână dulce pentru gătit, scorțișoară, nucșoară, esență de vanilie, un praf de sare și un aluat fraged pentru tartă, fie făcut în casă, fie cumpărat din comerț.

Începe prin a pregăti aluatul: întinde-l într-o tavă de tartă, înțeapă-l din loc în loc cu furculița și coace-l ușor timp de zece minute la 180°C.

Între timp, pregătește umplutura. Amestecă piureul de dovleac cu zahărul, ouăle, smântâna, mirodeniile și esența de vanilie până când obții o cremă omogenă, aromată.

Toarnă compoziția peste aluatul semi-copt și coace plăcinta aproximativ 40-45 de minute, la aceeași temperatură.

Când este gata, las-o să se răcească complet înainte de a o tăia.

După ce ai terminat cu plăcinta, e timpul să treci la partea creativă a sărbătorii: decorarea dovleacului. Această tradiție veche, cunoscută sub numele de „Jack-o’-Lantern”, transformă un dovleac obișnuit într-o decorațiune ideală pentru a lumina serile de Halloween.

Alege un dovleac de mărime potrivită și taie partea superioară pentru a crea un capac. Cu ajutorul unei linguri mari, scobește interiorul până când pereții rămân curați. Apoi, cu un marker negru, trasează conturul modelului dorit: poate fi o față clasică de sperietoare, o expresie diabolică sau chiar un personaj inspirat din filmele de groază.

Urmează liniile desenate și sculptează-le cu grijă, folosind un cuțit mic sau un set special pentru sculptat dovleci.

După ce ai terminat, pune în interior o lumânare normală sau una LED, dacă preferi o variantă mai sigură. După aceea, acoperă dovleacul cu capacul. Efectul final va fi spectaculos, mai ales în întuneric.

Pentru un plus de originalitate, poți adăuga pălării de vrăjitoare, pânze de păianjen artificiale sau vopsea fosforescentă care va face dovleacul să strălucească pe timpul nopții.

Amintim că dovleacul nu este doar un simbol al toamnei și al Halloween-ului, ci și un adevărat aliat pentru sănătate. Este bogat în vitamine, în special vitamina A, care susține vederea și sistemul imunitar, și conține antioxidanți puternici, precum beta-carotenul, care protejează celulele de stresul oxidativ.

De asemenea, dovleacul este o sursă excelentă de fibre, favorizând digestia și menținând senzația de sațietate, dar are și un conținut redus de calorii, ceea ce îl face ideal pentru o dietă echilibrată.