România face un pas important spre formalizarea muncii ocazionale din gospodărie, printr-un sistem modern de tichete pentru activități casnice, adoptat recent în Parlament.

Măsura vizează reducerea muncii nedeclarate și introducerea unui cadru legal simplificat prin care persoanele care prestează servicii casnice pot obține venituri legale, contribuții sociale și acces la sistemul de sănătate și pensii.

”Asigurare de #sănătate și #pensie: Pentru a deveni asigurat, un prestator trebuie să preschimbe minimum 85 de tichete/lună (1.275 lei)”, arată fostul ministru Simona Bucura Oprescu pe Facebook.

Noul mecanism legislativ permite remunerarea activităților casnice prin tichete valorice, într-un sistem digital și transparent. Aceste tichete sunt folosite pentru plata serviciilor de tip gospodăresc, iar prestatorii le pot transforma ulterior în bani, în condiții reglementate.

Sistemul este conceput pentru a reduce birocrația și pentru a elimina necesitatea unei forme juridice precum PFA sau firmă, oferind o alternativă legală pentru munca ocazională.

Conform cadrului legal, pot deveni prestatori casnici persoanele cu vârsta de peste 16 ani, inclusiv:

elevi și studenți

șomeri

pensionari

persoane angajate

Activitățile sunt considerate ocazionale și se desfășoară în baza unui acord între părți, fără contract clasic de muncă. O condiție esențială este ca prestatorul să nu fie membru al familiei beneficiarului.

Sistemul acoperă o gamă largă de servicii din gospodărie, precum:

curățenie și întreținere locuință

gătit și activități casnice uzuale

îngrijirea persoanelor vârstnice

grădinărit și activități exterioare

mici reparații și ajutor general în casă

Aceste servicii reflectă munca informală existentă, adusă acum într-un cadru fiscal și social reglementat.

Valoarea unui tichet este stabilită la 15 lei, iar sistemul include contribuții sociale integrate. Pentru a beneficia de asigurare de sănătate și pensie, prestatorii trebuie să acumuleze un număr minim de tichete lunar.

Tichetele pot fi:

utilizate în format fizic sau electronic

transformate în bani prin intermediul agențiilor sau platformelor autorizate

gestionate online printr-o platformă digitală dedicată

Impozitele și contribuțiile sociale sunt reținute automat la momentul preschimbării tichetelor în bani, simplificând procesul fiscal pentru utilizatori.

Sistemul este susținut de platforma oficială tichete.anofm.ro, care permite:

achiziția și gestionarea tichetelor

evidența tranzacțiilor

conversia în venituri

conectarea cererii cu oferta de servicii (marketplace)

Această digitalizare are rolul de a face sistemul accesibil și ușor de utilizat atât pentru prestatori, cât și pentru beneficiari.

Pentru prestatori

venituri legale și declarate

acces la asigurare medicală și pensie

eliminarea muncii la negru

flexibilitate și activitate ocazională

fără necesitatea unui PFA sau firmă

Pentru beneficiari

acces rapid la servicii casnice

fără obligații de angajator

transparență în plată

proceduri simplificate

Pentru angajatori

Companiile pot utiliza tichetele ca beneficiu extra-salarial pentru angajați, în baza unor convenții cu agențiile de ocupare a forței de muncă. Sistemul include și stimulente pentru acordarea unui volum mare de tichete anual.