Se dau tichete de 15 lei în toată România. Într-un context politic tensionat, activitatea instituțională de la Cotroceni nu s-a oprit. Președintele României Nicușor Dan a promulgat pe 17 aprilie 2026 mai multe acte normative esențiale, care vizează domenii cu impact direct asupra vieții de zi cu zi: munca ocazională în gospodării, sistemul educațional și cadrul fiscal. Aceste decizii marchează o etapă importantă în modernizarea legislației și în adaptarea acesteia la realitățile economice actuale.

Nr. Decret Act normativ vizat Domeniu Cod PL-x 1 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 38/2024 Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic Muncă / activități casnice PL-x 315/2024 2 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 1/2026 Modificări și completări ale unor acte normative din domeniul educației Educație PL-x 28/2026 3 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea OG nr. 11/2025 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Fiscalitate PL-x 365/2025

Una dintre cele mai relevante măsuri este actualizarea cadrului legal privind activitatea prestatorilor casnici. Noua formă a legii facilitează desfășurarea activităților ocazionale în gospodării, oferind o alternativă legală la munca nedeclarată.

Prestatorii casnici – persoane fizice care desfășoară activități necalificate precum curățenie, gătit, îngrijire sau grădinărit – sunt remunerați prin tichete de activități casnice. Acest sistem simplifică plata și introduce automat contribuțiile fiscale, asigurând astfel accesul la pensie și servicii medicale.

Din perspectivă economică, mecanismul contribuie la reducerea economiei informale și la creșterea gradului de colectare a taxelor, fără a complica procesul pentru beneficiari sau prestatori.

Tichetele pot fi achiziționate fizic sau online și sunt utilizate exclusiv pentru plata serviciilor casnice. După primire, prestatorii le pot transforma în bani într-un interval de până la 12 luni, fie în numerar, fie prin transfer bancar.

Platforma digitală dedicată permite:

gestionarea rapidă a tichetelor;

conectarea directă între cerere și ofertă;

acces la ghiduri pentru utilizatori (prestatori, beneficiari, angajatori).

Această digitalizare reduce birocrația și crește transparența, fiind un element esențial în implementarea eficientă a legii.

Un aspect inovator este posibilitatea ca firmele să ofere tichete de activități casnice ca bonusuri pentru angajați. Acest tip de beneficiu extrasalarial poate crește atractivitatea pachetelor de remunerare și sprijină indirect economia locală.

Pentru angajați, avantajul este dublu: acces la servicii utile și utilizarea unui instrument legal, simplu și fiscalizat.

Pe lângă reglementarea muncii casnice, au fost promulgate și acte normative care vizează sistemul educațional și Codul de procedură fiscală. Acestea urmăresc actualizarea cadrului legislativ, eficientizarea proceselor administrative și clarificarea unor mecanisme fiscale.

Deși mai tehnice, aceste modificări sunt esențiale pentru stabilitatea instituțională și pentru funcționarea coerentă a sistemului public.

Dintr-o perspectivă de politici publice, pachetul de decrete indică o direcție clară:

formalizarea activităților economice informale;

digitalizarea serviciilor publice;

extinderea protecției sociale pentru categorii vulnerabile.

Aceste măsuri pot avea efecte pe termen mediu și lung, inclusiv creșterea veniturilor bugetare și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru persoane care, până acum, activau în afara cadrului legal.