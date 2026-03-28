Un studiu recent privind nivelul de adecvare al pensiilor în Europa arată că România se află sub pragul de sustenabilitate financiară pentru pensionari. În medie, pensia de stat acoperă aproximativ 73% din costurile de trai esențiale (fără chirie), ceea ce înseamnă că mulți vârstnici nu își pot acoperi integral cheltuielile lunare din venituri proprii.

Diferența dintre venituri și costurile reale de trai este acoperită, în multe cazuri, prin sprijin familial sau economii personale, ceea ce evidențiază vulnerabilitatea financiară a unei mari părți dintre pensionari.

Analiza arată un decalaj puternic între vestul și estul Europei în ceea ce privește puterea reală a pensiilor. În timp ce statele dezvoltate oferă pensii care depășesc adesea costul vieții, în Europa de Est și în Balcani situația este semnificativ mai dificilă.

Un studiu realizat de Moorepay a analizat 39 de țări și a constatat că în 20 dintre acestea pensiile de stat nu acoperă cheltuielile de bază, fără a include chiria. Dacă locuința ar fi inclusă în calcul, dezechilibrele ar fi și mai mari.

La polul opus față de România se află statele vest-europene și nordice, unde sistemele de pensii sunt mult mai generoase.

Luxemburg ocupă primul loc, cu pensii care acoperă aproximativ 225% din costurile de trai, ceea ce înseamnă un surplus semnificativ pentru pensionari.

Italia și Finlanda oferă pensii care depășesc de două ori cheltuielile lunare.

Spania și Danemarca se apropie de acest nivel, cu sisteme stabile și relativ confortabile.

De asemenea, în economii puternice precum Germania, Franța, Belgia și Olanda, pensiile sunt în general suficiente pentru a acoperi cheltuielile curente fără dificultăți majore.

State precum Polonia, Cehia și Grecia se află într-o zonă intermediară. Aici, pensiile reușesc în general să acopere costurile de trai, însă fără a oferi un confort financiar semnificativ sau capacitatea de economisire.

Aceste sisteme sunt vulnerabile la inflație și la creșterea rapidă a prețurilor, ceea ce poate dezechilibra ușor bugetele pensionarilor.

Situația devine mult mai dificilă în estul Europei. În țări precum Bulgaria, Ungaria și Croația, pensiile acoperă puțin peste 80% din cheltuielile de bază, lăsând un deficit constant.

În state precum Serbia și Turcia, nivelul scade la aproximativ două treimi din costurile de trai. Situația este și mai critică în Republica Moldova, Ucraina și Albania, unde pensiile acoperă mai puțin de 50% din cheltuieli.

La cel mai scăzut nivel se află Georgia, unde pensia medie acoperă doar 22% din costul vieții, ceea ce indică o presiune economică extrem de ridicată asupra vârstnicilor.

România se află în partea inferioară a clasamentului european, cu un nivel de acoperire de aproximativ 73% din costurile de trai. Acest lucru înseamnă că pensiile nu reușesc să asigure independența financiară completă a majorității pensionarilor.

În lipsa unor venituri suplimentare, mulți vârstnici sunt expuși riscului de sărăcie sau dependență de sprijin extern.