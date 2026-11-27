Șase regiuni din Uniunea Europeană au produs fructe în valoare de peste un miliard de euro în 2024, potrivit datelor publicate de Eurostat. Spania, Grecia și Italia se regăsesc printre principalele centre europene de producție. România nu apare printre regiunile cu cele mai mari valori, iar ponderea fructelor în producția vegetală diferă între regiunile sale.

În 2024, valoarea totală a producției agricole din Uniunea Europeană a ajuns la 533 de miliarde de euro. Producția vegetală a reprezentat 269 de miliarde de euro, echivalentul a 50,5% din total.

Producția animală a fost evaluată la 218,3 miliarde de euro, reprezentând 41% din valoarea totală. Restul a provenit din servicii agricole și activități secundare nedisociabile.

Datele provin din conturile economice regionale pentru agricultură, publicate de Eurostat la prețuri curente.

Valoarea producției de fructe din Uniunea Europeană a ajuns la 39,9 miliarde de euro în 2024. Aceasta a reprezentat 7,5% din valoarea totală a producției agricole europene.

Șase regiuni NUTS 2 au depășit pragul de un miliard de euro din producția de fructe. Andaluzia, din Spania, a ocupat primul loc, cu o valoare de 5,1 miliarde de euro.

Pe următoarea poziție s-a situat Kentriki Makedonia, din Grecia, cu 2,1 miliarde de euro. Comunitat Valenciana, tot din Spania, a înregistrat o producție evaluată la 1,6 miliarde de euro.

Sicilia, din Italia, a ajuns la 1,4 miliarde de euro. Provence-Alpes-Côte d’Azur, din Franța, a înregistrat 1,2 miliarde de euro, iar Alentejo, din Portugalia, 1,1 miliarde de euro.

Eurostat a identificat nouă regiuni europene în care fructele au reprezentat peste 50% din valoarea totală a producției vegetale.

Cea mai mare pondere a fost înregistrată în Provincia Autonomă Bolzano/Bozen, din Italia, unde fructele au reprezentat 80,8% din producția vegetală.

Pe locul al doilea s-a situat Martinica, regiune franceză de peste mări, cu o pondere de 78,7%. Algarve, din Portugalia, a ocupat următoarea poziție, cu 77,6%.

Lista include și trei regiuni din Grecia: Dytiki Makedonia, Kentriki Makedonia și Ipeiros. Spania este reprezentată de Canarias și Comunitat Valenciana, iar Belgia de regiunea Limburg.

România nu figurează printre cele nouă regiuni europene în care fructele reprezintă peste jumătate din valoarea producției vegetale. De asemenea, nicio regiune românească nu apare în clasamentul celor șase zone cu producție de fructe evaluată la peste un miliard de euro.

Harta Eurostat privind ponderea fructelor în producția vegetală oferă însă câteva indicii despre situația regională din România.

Conform reprezentării grafice, cele mai multe regiuni românești se încadrează în intervalul de 5-15%. Cel mai bine stau regiunile Nord-Vest, cu 19%, și Sud-Vest Oltenia, cu 16,6%.

Prin urmare, fructele au o contribuție diferită la producția vegetală în funcție de regiunea analizată. Totuși, harta nu prezintă valorile exacte pentru fiecare regiune românească, ci doar intervalele procentuale.

Datele Eurostat arată că patru regiuni europene au depășit valoarea de nouă miliarde de euro pentru producția agricolă totală în 2024.

Andaluzia, din Spania, a ocupat primul loc, cu 16,7 miliarde de euro. A urmat Bretagne, din Franța, cu 10,7 miliarde de euro.

Weser-Ems, din Germania, și Lombardia, din Italia, au înregistrat fiecare câte 9,6 miliarde de euro.

Analiza Eurostat folosește clasificarea teritorială NUTS 2, utilizată pentru compararea regiunilor din Uniunea Europeană. Aceasta permite evaluarea diferențelor dintre economiile agricole regionale și contribuția diferitelor categorii de produse la valoarea producției.