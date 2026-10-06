Euro atinge un nou record în fața leului. Trei factori pun presiune pe moneda României

Leul continuă să piardă teren, iar euro a ajuns marți, 6 octombrie, la cel mai ridicat curs de referință anunțat vreodată de Banca Națională a României (BNR), de 5,3527 lei. Evoluția este pusă pe seama a cel puțin trei factori importanți: corecția unei monede considerate supraevaluate, mișcările investitorilor pe piața titlurilor de stat și incertitudinea politică.

Situația politică poate avea efecte și asupra finanțării statului. Surse din mediul financiar-bancar susțin că România are nevoie de un Guvern pentru a putea profita de următoarea fereastră favorabilă de pe piețele externe, în condițiile în care mai are de împrumutat aproximativ 3,5-4 miliarde de euro.

Surse din mediul financiar-bancar arată că România ar trebui să aibă un Guvern desemnat până în jurul datei de 16-17 octombrie, astfel încât să poată realiza o emisiune de obligațiuni pe piețele externe până la 7 noiembrie 2026.

Statul mai are nevoie de aproximativ 3,5-4 miliarde de euro, iar următoarele trei săptămâni sunt considerate o fereastră de oportunitate pentru atragerea acestei finanțări.

Nivelul ridicat al randamentelor obligațiunilor americane ar putea determina România să caute finanțare și pe alte piețe. Europa și chiar Asia, inclusiv Japonia, sunt indicate printre variantele posibile de sursele din piață.

Componenta politică este urmărită cu atenție de investitori. Luca Niculescu a fost nominalizat pentru funcția de prim-ministru, însă România nu are încă un Guvern, iar propunerile pentru funcțiile de miniștri sunt așteptate de piață.

Incertitudinea politică nu este însă singura explicație pentru deprecierea monedei naționale. O altă componentă este necesitatea unei corecții a cursului, după o perioadă în care leul a rămas supraevaluat.

În raportul Macroeconomic Outlook pentru 2027, analizele și sondajul CFA România indică un curs de 5,4-5,5 lei pentru un euro, cu riscuri ca deprecierea să fie mai accentuată până la sfârșitul anului 2027.

„Este vorba de o depreciere ordonată, în contextul riscurilor legate de credibilitatea fiscală și de șocurile externe”, arată raportul CFA.

Adrian Codîrlașu a explicat, la prezentarea raportului, că tendința nu este una apărută în ultimele zile.

„Trendul de depreciere al leului începuse deja. Dacă ne uităm în urmă, din momentul izbucnirii războiului din Ucraina, leul s-a apreciat în termeni reali cu 17%”, a declarat acesta.

Moneda națională s-a înscris de anul trecut pe un trend de depreciere, iar specialiștii CFA se așteaptă ca acesta să continue. Estimările indică o depreciere de aproximativ 2%-3% pe an în următorii ani. Chiar și la nivelurile actuale, leul este considerat apreciat în termeni reali, iar în piață există și opinii potrivit cărora un curs de 5,5 lei pentru un euro nu este foarte îndepărtat.

O schimbare de abordare a Băncii Naționale a fost indicată recent și într-un raport ING Bank destinat investitorilor.

„Banca centrală pare din ce în ce mai dispusă să permită o mai mare flexibilitate a cursului EUR/RON, ceea ce adaugă un risc suplimentar de creștere pentru această pereche valutară”, arăta raportul.

Un alt factor care a pus presiune asupra leului a venit de pe piața titlurilor de stat. După o zi de relativă acalmie, moneda națională și-a reluat deprecierea pe fondul vânzărilor de titluri operate de investitori pe 6 octombrie.

Mișcarea a venit după ce, cu o zi înainte, investitorii cumpăraseră titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor pe piața internă.

Contextul internațional este, la rândul său, nefavorabil monedei naționale. Crizele legate de petrol, gaze și energie se suprapun cu evoluțiile de pe piața valutară și cu problemele politice și fiscale din unele dintre marile economii europene.

Euro s-a depreciat în ultima săptămână în raport cu dolarul american și a ajuns în jurul nivelului de 1,12 dolari, valoare care nu mai fusese înregistrată din mai 2025.

Presiunea asupra monedei europene este amplificată de creșterea diferenței dintre randamentele obligațiunilor de stat americane pe zece ani și cele ale obligațiunilor germane. Diferența a crescut de la 1,4 puncte procentuale la începutul lunii septembrie la peste 1,8 puncte procentuale.

În aceste condiții, activele denominate în dolari devin mai atractive pentru investitori, pe fondul așteptărilor privind o politică monetară mai restrictivă în Statele Unite și o economie mai slabă în zona euro.

Incertitudinea politică și situația finanțelor publice din Franța, alături de alegerile anticipate din Spania, contribuie la îndoielile privind stabilitatea zonei euro. Slăbirea monedei europene pune presiune și asupra leului, în condițiile în care o parte dintre investitori își îndreaptă banii către active denominate în dolari.

Cursul de referință anunțat de BNR marți, 6 octombrie 2026, a ajuns la 5,3527 lei pentru un euro, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Noul maxim vine la numai câteva zile după precedentul record. Vineri, 2 octombrie, BNR anunțase un curs de 5,3447 lei pentru un euro.