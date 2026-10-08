Apa și canalizarea costă de peste două ori mai mult în unele orașe. Unde sunt cele mai mari tarife din România?

Apa Nova Ploiești și Ecoaqua Călărași au tarife care diferă cu 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă și canalizare. În octombrie, aceeași cantitate consumată costă astfel de peste două ori mai mult în unele localități. Pentru un consum de 10 metri cubi lunar, diferența ajunge la peste 130 de lei.

Românii plătesc tarife diferite pentru serviciile de apă și canalizare, în funcție de localitatea în care locuiesc. În luna octombrie, costul cumulat al celor două servicii pornește de la 10,02 lei pentru un metru cub în Ploiești, unde operatorul este Apa Nova Ploiești, și ajunge la 23,23 lei fără TVA în Călărași, în cazul Ecoaqua S.A.

Astfel, pentru aceeași cantitate de apă consumată și evacuată, un locuitor din localitatea cu cel mai ridicat tarif plătește de peste două ori mai mult decât unul din orașul aflat la celălalt capăt al clasamentului. Datele au fost centralizate de News.ro pe baza tarifelor în vigoare la 1 octombrie.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), completate cu tarifele operatorilor care nu figurează în tabelul autorității, diferența dintre cele mai mici și cele mai mari tarife este de 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă și canalizare.

La un consum lunar de 10 metri cubi, diferența ajunge la 132,10 lei, fără TVA. Calculată pentru un an întreg, aceasta se ridică la aproape 1.600 de lei.

Printre localitățile cu cele mai ridicate tarife se află Iași, unde costul cumulat pentru apă și canalizare ajunge la 21,17 lei pe metru cub, fără TVA, operatorul fiind APAVITAL. În Vaslui, tariful ajunge la 21,49 lei pe metru cub, fără TVA, în cazul Aquavas SA Vaslui.

Cel mai ridicat tarif din centralizare este în Călărași, unde Ecoaqua S.A. percepe 23,23 lei pentru un metru cub de apă și canalizare, fără TVA.

În partea de jos a clasamentului se află Ploiești, unde tariful cumulat pentru apă și canalizare este de 10,02 lei pe metru cub, fără TVA, în cazul Apa Nova Ploiești. Urmează București, cu 10,98 lei pe metru cub, prin Apa Nova București, și Chiajna, județul Ilfov, cu 11,05 lei pe metru cub, prin Veolia România.

Tarife reduse se regăsesc și în județul Timiș, unde Aquatorontal percepe 11,36 lei pe metru cub, precum și în județul Bihor, unde Apă Canal Nord Vest are un tarif cumulat de 12,21 lei pe metru cub, fără TVA.

La polul opus, cel mai ridicat tarif cumulat este în Călărași, unde Ecoaqua percepe 23,23 lei pe metru cub. Urmează Vaslui, cu 21,49 lei pe metru cub, în cazul Aquavas, și Iași, cu 21,17 lei pe metru cub, prin APAVITAL.

Tarife de peste 20 de lei pe metru cub se înregistrează și în județul Neamț, unde Compania Județeană Apa Serv percepe 20,72 lei, precum și în Galați, unde Apă Canal are un tarif cumulat de 20,46 lei pe metru cub. Toate valorile sunt fără TVA.

Nivelul tarifelor este influențat de costurile de captare, tratare și distribuție a apei, de consumul de energie, de dimensiunea și starea rețelelor, de numărul de consumatori deserviți, precum și de investițiile necesare pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare.

În același timp, rețelele trebuie adaptate permanent pe măsură ce localitățile se dezvoltă și modernizate pentru reducerea pierderilor și a riscurilor asociate infrastructurii învechite și fenomenelor meteorologice extreme, tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice. În acest context, programele ample de investiții pot determina, în timp, ajustări ale tarifelor.