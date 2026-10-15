Piața muncii din România, tot mai competitivă în 2026. 65 de candidați concurează pentru fiecare loc de muncă

Piața muncii din România a înregistrat aproximativ 160.000 de locuri de muncă noi publicate pe platforma eJobs.ro în primele nouă luni din 2026. În aceeași perioadă, numărul aplicărilor a ajuns la 10,4 milioane, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, potrivit datelor platformei de recrutare.

Numărul candidaturilor a crescut cu 27% față de perioada similară din 2025, iar media a ajuns la 65 de aplicări pentru fiecare loc de muncă disponibil. Evoluția indică o concurență tot mai mare între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Angajatorii continuă să recruteze personal, însă planurile de extindere a echipelor sunt mai prudente decât în anul precedent, pe fondul condițiilor economice. Cu toate acestea, anumite sectoare au continuat să ofere oportunități de angajare, în special retailul, industria alimentară, transporturile și logistica, precum și domeniul financiar-bancar.

Retailul a fost sectorul cu cele mai multe locuri de muncă publicate în primele nouă luni din 2026, cu aproximativ 35.000 de poziții disponibile. Pe următoarele locuri s-au situat serviciile, industria alimentară, producția, transporturile și logistica, construcțiile, precum și sectorul call-center/BPO.

Lista domeniilor în care recrutarea a rămas activă a fost completată de turism, serviciile financiar-bancare și asigurări.

La polul opus s-au aflat educația și trainingul, industria farmaceutică, sectorul imobiliar, energia, publicitatea, marketingul și relațiile publice. În aceste domenii, numărul oportunităților de angajare a fost mai redus.

Diferențele dintre sectoare sunt determinate atât de evoluția economică, cât și de stabilitatea angajaților. În anumite domenii, activitatea a stagnat sau s-a redus, ceea ce a limitat apariția unor noi posturi. În altele, fluctuația redusă de personal a diminuat nevoia companiilor de a recruta.

Roxana Drăghici a explicat că, în domeniile în care lucrează preponderent candidați cu un nivel ridicat de senioritate și specialiști, perioadele de incertitudine economică sunt însoțite de o stabilitate mai mare a angajaților. În aceste condiții, rata plecărilor voluntare este foarte scăzută.

„În domeniile populate preponderent de candidați cu un nivel ridicat de senioritate și de specialiști, în perioadele mai tumultuoase din punct de vedere economic, se instalează mai multă stabilitate, iar rata de plecări voluntare este foarte scăzută”, a explicat Roxana Drăghici.

Cele mai multe oportunități de angajare au fost disponibile în București, Brașov și Cluj-Napoca. Acestea au fost urmate de Iași, Timișoara, Constanța, Ploiești și Sibiu.

În ceea ce privește experiența profesională, angajatorii au publicat cele mai multe poziții pentru candidații entry-level, cu mai puțin de doi ani de experiență, și pentru cei mid-level, care au între doi și cinci ani de activitate profesională.

Au existat oportunități și pentru persoanele fără experiență, precum și pentru candidații seniori, cu peste cinci ani de experiență în domeniul lor de activitate.

Distribuția posturilor arată că angajatorii au continuat să caute atât persoane aflate la începutul carierei, cât și candidați cu experiență profesională.

În primele trei trimestre ale anului 2026, candidații au trimis 10,4 milioane de aplicări prin platforma eJobs.ro, cu 27% mai multe decât în perioada similară din 2025. Potrivit datelor platformei, acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimii zece ani.

Cele mai căutate domenii de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au fost retailul, serviciile financiar-bancare, call-center/BPO, industria alimentară, turismul și IT/telecomunicațiile.

Categoria de vârstă 25-35 de ani a înregistrat cel mai mare volum de candidaturi, cu 4,1 milioane de aplicări în primele nouă luni ale anului.

Tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au trimis 2,8 milioane de candidaturi în aceeași perioadă. Activitatea de căutare a unui loc de muncă a crescut și în rândul persoanelor din categoriile de vârstă mai înaintate.

Candidații cu vârste între 36 și 45 de ani au înregistrat 2,1 milioane de aplicări, în timp ce persoanele de peste 45 de ani au trimis 1,2 milioane de candidaturi.

Creșterea numărului de candidaturi, în paralel cu temperarea planurilor de recrutare ale angajatorilor, accentuează concurența pentru posturile disponibile pe piața muncii din România.

În medie, fiecare loc de muncă a atras 65 de aplicări în primele nouă luni din 2026. În anumite sectoare, concurența a fost și mai ridicată: în retail și IT/telecomunicații, media a depășit 90 de aplicări pentru fiecare poziție disponibilă.

Datele indică o piață în care angajatorii continuă să publice locuri de muncă, dar își planifică mai prudent extinderea echipelor, în timp ce tot mai multe persoane își depun candidaturile pentru oportunitățile existente.