Roboții umanoizi învață să aprovizioneze rafturile supermarketurilor. Când ar putea fi introduși în magazinele din Europa (Video)

Cel mai mare retailer din Danemarca testează roboți umanoizi care învață să aprovizioneze rafturile supermarketurilor în timpul nopții. Proiectul se desfășoară într-un magazin din localitatea Lyngby, situată la nord de Copenhaga, și urmărește preluarea unor activități repetitive, astfel încât angajații să aibă mai mult timp pentru clienți.

Roboții sunt instruiți în cadrul unui proiect-pilot desfășurat pe parcursul mai multor ani. Deși pot lucra în spații concepute pentru oameni, fără ca magazinele să fie nevoite să își modifice amenajarea, mașinile sunt momentan mai lente decât angajații supermarketurilor. Start-upul danez Hive Robots, care se ocupă de dezvoltarea software-ului și de instruirea roboților, mizează pe progresele inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea vitezei și preciziei acestora.

Pentru ca roboții să poată lucra în condiții reale, aceștia au nevoie de instruire și de date colectate în timpul activităților desfășurate în magazine, conform Euronews.

Într-un colț al supermarketului din Lyngby, un operator uman folosește ochelari de realitate virtuală și controllere portabile pentru a ghida un robot. Acesta este învățat să ridice pungi cu paste și să le așeze pe rafturi.

Demonstrațiile operatorului furnizează datele necesare pentru ca mașinile să învețe să execute independent sarcinile respective. Procesul presupune instruirea roboților inclusiv pentru operațiuni aparent simple, care implică numeroase mișcări și detalii pe care oamenii le execută în mod natural, fără să se gândească la ele.

Roger Sala, pilot de roboți la Hive Robots, explică faptul că mașinile trebuie învățate să gestioneze numeroase asemenea detalii, pe care oamenii nu le conștientizează în mod obișnuit.

Roboții umanoizi sunt dotați cu brațe, picioare și degete, ceea ce le permite să opereze în spații proiectate pentru oameni. Astfel, supermarketurile nu trebuie să își schimbe configurația pentru a putea utiliza această tehnologie.

Instruirea roboților a început în luna iunie, în cadrul lanțului de supermarketuri Føtex, deținut de Salling Group, cel mai mare retailer din Danemarca.

Grupul operează peste 2.100 de magazine în Danemarca, Germania, Polonia, Letonia, Estonia și Lituania.

Hive Robots dezvoltă software-ul și se ocupă de instruirea mașinilor, în timp ce roboții sunt fabricați de compania chineză de robotică Unitree.

Start-upul danez speră ca, până la începutul anului 2027, roboții să poată aproviziona independent rafturile cu anumite produse în timpul nopții. Serviciul ar urma să fie oferit magazinelor contra cost, pe bază de tarif orar.

În prezent, roboții nu au atins încă viteza de lucru a angajaților umani. Compania dezvoltatoare consideră însă că progresele înregistrate de inteligența artificială vor contribui la îmbunătățirea vitezei și preciziei operațiunilor.

Introducerea roboților umanoizi la locul de muncă alimentează dezbaterea privind efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Una dintre principalele întrebări este dacă această tehnologie va contribui la rezolvarea deficitului de personal sau dacă va reduce cererea de angajați.

Potrivit unui raport publicat în 2024 de Fondul Monetar Internațional, inteligența artificială ar putea schimba modul în care sunt desfășurate aproximativ 60% dintre locurile de muncă din Uniunea Europeană. Tehnologia ar putea ajuta angajații să îndeplinească anumite sarcini, dar ar putea prelua și alte activități realizate în prezent de oameni.

Raportul FMI evidențiază atât oportunitățile de creștere a productivității, cât și riscurile ca unele locuri de muncă să dispară ca urmare a introducerii acestor tehnologii.

În cazul proiectului din Danemarca, Salling Group susține că obiectivul testării roboților este sprijinirea angajaților, nu înlocuirea acestora.

Reprezentanții companiei consideră că automatizarea unor activități repetitive ar putea permite personalului să se concentreze mai mult asupra clienților și asupra altor sarcini cu valoare adăugată.

Potrivit estimărilor supermarketului Føtex, aprovizionarea rafturilor reprezintă între 40% și 50% din timpul de lucru al angajaților.

Lanțul de magazine întâmpină, de asemenea, dificultăți în recrutarea tinerilor pentru această activitate, potrivit Hive Robots. Automatizarea aprovizionării ar putea contribui, astfel, la gestionarea unor sarcini pentru care compania întâmpină probleme în atragerea personalului.

Simon Kudsk, director de operațiuni la Føtex, estimează că ar putea fi nevoie de până la cinci ani pentru ca roboții să ajungă în toate magazinele rețelei.

Pe lângă aprovizionarea rafturilor, aceștia ar putea primi și alte responsabilități. Printre activitățile luate în calcul se numără identificarea produselor care lipsesc sau au fost așezate în locuri greșite, îndepărtarea cutiilor de carton goale și verificarea datelor de expirare sau a termenelor de valabilitate ale produselor.

Viziunea pe termen lung a conducerii Føtex este ca fiecare magazin să dispună, în cele din urmă, de unul sau doi roboți umanoizi. Aceștia ar urma să sprijine angajații, să eficientizeze activitatea și să le permită acestora să aloce mai mult timp sarcinilor care contribuie direct la îmbunătățirea experienței clienților.