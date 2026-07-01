Jordan Bardella înregistrează un record de popularitate înaintea deciziei privind candidatura Marinei Le Pen la prezidențialele din 2027

La o săptămână înainte de decizia Curții de Apel din Paris privind eligibilitatea Marinei Le Pen pentru alegerile prezidențiale din 2027, popularitatea liderului Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, atinge un nivel record.

Potrivit unui sondaj realizat în iunie, 40% dintre francezi îl apreciază pe Bardella, aproape dublu față de 21% în 2022, ceea ce îl plasează ca cea mai populară personalitate politică din Franța în prezent.

Chiar dacă decizia judiciară privind candidatura Marinei Le Pen este așteptată pe 7 iulie, trei sferturi dintre francezi consideră că o eventuală condamnare nu ar afecta partidul. Acest sentiment este prezent atât în rândul simpatizanților RN, cât și în rândul populației generale.

Popularitatea Marinei Le Pen rămâne stabilă, cu un scor de 39%, ușor superior celui din urmă cu patru ani (36%). Comparativ, Jordan Bardella este perceput ca fiind mai puțin asociat cu etichete negative precum „rasist” sau „periculos”. Astfel, 48% îl consideră rasist, față de 50% pentru Le Pen, iar 46% îl văd mai democratic decât aceasta (43%).

Apariția lui Bardella în tribunele VIP de la Marele Premiu de la Monaco, însoțit de partenera sa, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, nu a afectat negativ percepția publică, inclusiv în rândul electoratului popular. Cota sa de respingere a scăzut ușor, cu 2 puncte, ajungând la 46%.

Sondajul arată că majoritatea francezilor (59%) consideră că Marine Le Pen este tratată în justiție ca orice cetățean, o percepție în creștere cu șase puncte în ultimul an. Totuși, 82% dintre simpatizanții RN cred că ea este supusă unui tratament mai dur din motive politice, deși 17% dintre aceștia consideră că este judecată corect.

Pe partea stângă, Jean-Luc Mélenchon domină sondajele, fiind cea mai apreciată figură în rândul simpatizanților de stânga, cu 49% cotă de adeziune, deși are și cea mai mare cotă de respingere la nivel general (69%). François Hollande conduce în clasamentul popularității generale pentru personalitățile de stânga, cu 23% în preferințele francezilor.

Sondaj realizat în perioada 24-25 iunie 2026, pe un eșantion de 1005 francezi.