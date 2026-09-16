Hotelurile din București, venituri cu 5% mai mari în 2026. Peste 1.500 de camere noi vor apărea până în 2028

Hotelurile din București au raportat venituri în creștere cu 5% în primul semestru din 2026, potrivit Cushman & Wakefiel. Performanța pieței hoteliere din Capitală stimulează investițiile, iar până în 2028 sunt anunțate peste 1.500 de camere noi, în proiecte de diferite categorii.

Hotelurile din București au înregistrat venituri mai mari cu 5% în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar față de nivelul de dinaintea pandemiei, creșterea ajunge la 25,2%, potrivit datelor companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield.

Evoluția a fost determinată în principal de creșterea tarifelor medii zilnice (ADR) cu 3,2%, dar și de majorarea gradului de ocupare cu 1,9%. Față de perioada pre-pandemie, tarifele medii zilnice ale hotelurilor din București sunt cu 27,7% mai mari, în timp ce gradul de ocupare s-a apropiat de nivelurile din 2019, diferența fiind de doar 2 puncte procentuale.

Creșterea veniturilor și îmbunătățirea indicatorilor de performanță susțin un nou val de investiții pe piața hotelieră din Capitală. Peste 1.500 de camere noi sunt anunțate pentru București până în 2028, iar noile proiecte vor acoperi toate segmentele pieței, de la midscale până la luxury.

Printre dezvoltările anunțate se numără Swissotel Bucharest, Hyatt House & Hyatt Place Nusco City, Ambasador Hotel The Julius Bucharest și hotelul care va fi construit în cadrul Promenada Mall.

În 2026 sunt programate pentru deschidere Hilton Garden Inn Militari și Tecadra Bucharest Handwritten Collection. Cele două proiecte vor adăuga împreună 225 de camere noi pe piața hotelieră din București.

Potrivit Cushman & Wakefield, evoluția pozitivă a pieței hoteliere din București este în linie cu tendința înregistrată în Europa Centrală și de Est. Regiunea CEE-6, care include Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, România și Slovacia, a raportat o creștere medie a RevPAR, indicatorul care măsoară venitul pe cameră disponibilă, de 8,2% în primul semestru din 2026.

Avansul RevPAR la nivel regional a fost susținut atât de creșterea tarifelor medii, cât și de îmbunătățirea gradului de ocupare. În cazul Bucureștiului, rezultatele din primele șase luni ale anului au fost influențate în principal de majorarea ADR cu 3,2% și de creșterea gradului de ocupare cu 1,9%.

Estimările Oxford Economics arată că numărul total al înnoptărilor turistice în București este așteptat să crească cu peste 8% în 2026. Atât turiștii români, cât și cei internaționali au depășit deja nivelurile înregistrate înainte de pandemie.

În 2025, Bucureștiul a atras investiții hoteliere în valoare de 46,3 milioane de euro, un volum de aproape trei ori mai mare decât cel consemnat în 2024. Creșterea a fost generată de tranzacții precum portofoliul Duke și Hilton Garden Inn Bucharest Airport, active care fac parte din segmentele Upper Midscale, Midscale și Upscale.

Volumul investițiilor hoteliere din Europa Centrală și de Est a rămas ridicat și în prima jumătate a anului 2026, pe fondul unor condiții de finanțare mai competitive, al unei inflații moderate și al consolidării capitalului local.

În acest context, randamentele investiționale pentru activele hoteliere din București au rămas stabile în prima jumătate a anului 2026, după o ușoară comprimare înregistrată în 2025, potrivit reprezentanților companiei de consultanță imobiliară.